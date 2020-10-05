https://ria.ru/20201005/bishkek-1578316935.html

Протестующие возводят баррикады в центре Бишкека

Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора на центральных улицах Бишкека, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:06

2020-10-05T21:06

2020-10-05T23:07

протесты в бишкеке

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киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора на центральных улицах Бишкека, сообщил корреспондент РИА Новости.Также в группу силовиков бросили "коктейль Молотова", видео инцидента опубликовал <a href="https://sputnik.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Кыргызстан</a>. На кадрах видно, как бутылка с зажигательной смесью попадает в столб и взрывается.Стычки продолжаются по всему центру города. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают милицейские машины, как минимум одну из них сожгли.Есть случаи нападения на людей в форме, не участвующих в разгоне протеста. Некоторые митингующие в таких случаях просят единомышленников избегать излишнего насилия и защищают милиционеров от толпы.Стычки протестующих и милиции начались утром. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы.В МВД республики подчеркнули, что митинг начали разгонять из-за агрессивности толпы.В свою очередь, в Минздраве страны РИА Новости сообщили, что в результате столкновений в больницы попали уже больше 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина из пострадавших — милиционеры. Погибших нет.По данным Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.Накануне в Киргизии прошли парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578296838.html

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

deluxo-87 Как они уже надоели своими цветными революциями. 617

Владислав Кузнецов Смотрю модно стало не признавать выборы и требовать провести выборы заново)) Там своя Тихановская или Гуайдо?😂 520

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие бросили "коктейль Молотова" в силовиков в Бишкеке Протестующие бросили "коктейль Молотова" в силовиков в Бишкеке. Видео @Sputnik_Kyrgyzstan с места событий. 2020-10-05T21:06 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире