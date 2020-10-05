https://ria.ru/20201005/bishkek-1578316935.html
Протестующие возводят баррикады в центре Бишкека
Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора на центральных улицах Бишкека, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:06
2020-10-05T21:06
2020-10-05T23:07
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора на центральных улицах Бишкека, сообщил корреспондент РИА Новости.Также в группу силовиков бросили "коктейль Молотова", видео инцидента опубликовал <a href="https://sputnik.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Кыргызстан</a>. На кадрах видно, как бутылка с зажигательной смесью попадает в столб и взрывается.Стычки продолжаются по всему центру города. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают милицейские машины, как минимум одну из них сожгли.Есть случаи нападения на людей в форме, не участвующих в разгоне протеста. Некоторые митингующие в таких случаях просят единомышленников избегать излишнего насилия и защищают милиционеров от толпы.Стычки протестующих и милиции начались утром. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы.В МВД республики подчеркнули, что митинг начали разгонять из-за агрессивности толпы.В свою очередь, в Минздраве страны РИА Новости сообщили, что в результате столкновений в больницы попали уже больше 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина из пострадавших — милиционеры. Погибших нет.По данным Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.Накануне в Киргизии прошли парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
https://ria.ru/20201005/bishkek-1578296838.html
https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html
deluxo-87
Как они уже надоели своими цветными революциями.
617
Владислав Кузнецов
Смотрю модно стало не признавать выборы и требовать провести выборы заново)) Там своя Тихановская или Гуайдо?😂
520
58
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578317606_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_14495994a2276b51bf491b36a5692f54.jpg
Протестующие бросили "коктейль Молотова" в силовиков в Бишкеке
Протестующие бросили "коктейль Молотова" в силовиков в Бишкеке.
Видео @Sputnik_Kyrgyzstan с места событий.
2020-10-05T21:06
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PT0M24S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора на центральных улицах Бишкека, сообщил корреспондент РИА Новости.
Также в группу силовиков бросили "коктейль Молотова", видео инцидента опубликовал Sputnik Кыргызстан
. На кадрах видно, как бутылка с зажигательной смесью попадает в столб и взрывается.
Стычки продолжаются по всему центру города. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают милицейские машины, как минимум одну из них сожгли.
Есть случаи нападения на людей в форме, не участвующих в разгоне протеста. Некоторые митингующие в таких случаях просят единомышленников избегать излишнего насилия и защищают милиционеров от толпы.
Стычки протестующих и милиции начались утром. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, также подъехали водометы.
В МВД республики подчеркнули, что митинг начали разгонять из-за агрессивности толпы.
В свою очередь, в Минздраве страны РИА Новости сообщили, что в результате столкновений в больницы попали уже больше 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина из пострадавших — милиционеры. Погибших нет.
По данным Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.
Накануне в Киргизии прошли парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.