https://ria.ru/20201005/bishkek-1578302913.html

При разгоне протестов в Бишкеке пострадали 16 человек

Число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в Бишкеке возросло до 16, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:20

2020-10-05T19:20

2020-10-05T20:04

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> возросло до 16, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава республики.Как передает корреспондент РИА Новости, по всему центру киргизской столицы продолжаются ожесточенные стычки с милицией. В некоторых местах Бишкека милиция отступает под натиском митингующих. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.Выборы в парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201005/protest-1578281594.html

Eugene Krabs Еще одно государство на очередь в обновленный СССР. Ждем выступление представителей Кремля, на тему что кто то пытается вмешаться во внутренние дела Кыргызстана. Это уже не совпадение - это методичка. 26

Брежневские Челны А эти то на что обиделись, что революцию затеяли? 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире