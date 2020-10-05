При разгоне протестов в Бишкеке пострадали 16 человек
19:20 05.10.2020 (обновлено: 20:04 05.10.2020)
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
© Sputnik / Эламан Карымшаков
БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ходе столкновений протестующих с милицией в Бишкеке возросло до 16, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава республики.
"В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь", - заявил представитель пресс-службы.
Как передает корреспондент РИА Новости, по всему центру киргизской столицы продолжаются ожесточенные стычки с милицией. В некоторых местах Бишкека милиция отступает под натиском митингующих. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.