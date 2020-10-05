https://ria.ru/20201005/bishkek-1578294753.html

В Бишкеке ранили одного из лидеров партии "Ата Мекен"

Один из лидеров киргизской партии "Ата Мекен" и нынешний депутат Жанар Акаев получил ранение в ходе митинга в центре Бишкека, передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:39

2020-10-05T18:39

2020-10-05T23:49

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Один из лидеров киргизской партии "Ата Мекен" и нынешний депутат Жанар Акаев получил ранение в ходе митинга в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Кыргызстан</a>.По данным Sputnik Кыргызстан, "Акаева ранили в ногу".Как передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев, на площади есть несколько раненых среди митингующих. Медики оказывают им первую помощь.В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

https://ria.ru/20201005/granaty-1578277899.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире