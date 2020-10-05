https://ria.ru/20201005/bishkek-1578291194.html
Двое силовиков получили ранения при разгоне протестующих в Бишкеке
Двое силовиков получили ранения при разгоне протестующих в Бишкеке, по предварительным данным, их закидали камнями, сообщили РИА Новости в киргизском минздраве. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:26
2020-10-05T18:26
2020-10-05T18:34
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Двое силовиков получили ранения при разгоне протестующих в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a>, по предварительным данным, их закидали камнями, сообщили РИА Новости в киргизском минздраве.В ведомстве добавили, что пострадавших поместили в Национальный госпиталь.В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание.Выборы в парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201005/protest-1578281594.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире