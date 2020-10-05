https://ria.ru/20201005/besilotnik-1578216065.html

Источник: двух человек задержали за запуск дронов у Кремля и Белого дома

Двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:46

2020-10-05T12:46

2020-10-05T12:46

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Двух человек задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в воскресенье один из мужчин запустил дрон на Красной площади у дома №1 – его задержали и отвезли в отдел полиции.Вскоре после этого у <a href="http://ria.ru/organization_Centr_mezhdunarodnojj_torgovli/" target="_blank" data-auto="true">Центра международной торговли</a> на Краснопресненской набережной задержали человека, запускавшего квадрокоптер близ Белого дома.Часть первая указанной статьи КоАП РФ предусматривает штраф в 20-50 тысяч рублей.Связаны ли эти два случая или нет, неясно. Как сами задержанные объяснили свои действия, не уточняется.

https://ria.ru/20200518/1571616223.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия