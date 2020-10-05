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Источник: двух человек задержали за запуск дронов у Кремля и Белого дома
Двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Двух человек задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в воскресенье один из мужчин запустил дрон на Красной площади у дома №1 – его задержали и отвезли в отдел полиции.Вскоре после этого у <a href="http://ria.ru/organization_Centr_mezhdunarodnojj_torgovli/" target="_blank" data-auto="true">Центра международной торговли</a> на Краснопресненской набережной задержали человека, запускавшего квадрокоптер близ Белого дома.Часть первая указанной статьи КоАП РФ предусматривает штраф в 20-50 тысяч рублей.Связаны ли эти два случая или нет, неясно. Как сами задержанные объяснили свои действия, не уточняется.
https://ria.ru/20200518/1571616223.html
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москва, происшествия

Источник: двух человек задержали за запуск дронов у Кремля и Белого дома

12:46 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие в Кремлевском проезде в Москве
Прохожие в Кремлевском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в воскресенье один из мужчин запустил дрон на Красной площади у дома №1 – его задержали и отвезли в отдел полиции.
Вскоре после этого у Центра международной торговли на Краснопресненской набережной задержали человека, запускавшего квадрокоптер близ Белого дома.
"Оба нарушили федеральные правила воздушного пространства РФ. Составлены протоколы по статье 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства", - сказал собеседник агентства.
Часть первая указанной статьи КоАП РФ предусматривает штраф в 20-50 тысяч рублей.
Связаны ли эти два случая или нет, неясно. Как сами задержанные объяснили свои действия, не уточняется.
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