https://ria.ru/20201005/besilotnik-1578216065.html
Источник: двух человек задержали за запуск дронов у Кремля и Белого дома
Двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Двух человек задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за запуск квадрокотеров близ здания правительства РФ и Кремля, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в воскресенье один из мужчин запустил дрон на Красной площади у дома №1 – его задержали и отвезли в отдел полиции.Вскоре после этого у <a href="http://ria.ru/organization_Centr_mezhdunarodnojj_torgovli/" target="_blank" data-auto="true">Центра международной торговли</a> на Краснопресненской набережной задержали человека, запускавшего квадрокоптер близ Белого дома.Часть первая указанной статьи КоАП РФ предусматривает штраф в 20-50 тысяч рублей.Связаны ли эти два случая или нет, неясно. Как сами задержанные объяснили свои действия, не уточняется.
https://ria.ru/20200518/1571616223.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия