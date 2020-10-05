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В Кузбассе подросток умер при переливании бензина
Пятнадцатилетний подросток из Прокопьевска умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:14
2020-10-05T13:14
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцатилетний подросток из <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевска</a> умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.Сообщение об обнаружении тела 15-летнего мальчика у гаража одного из частных домов города Прокопьевска поступило накануне в 21.30 (17.30 мск). Начата доследственная проверка.Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576538116.html
прокопьевск
кемеровская область
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прокопьевск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе подросток умер при переливании бензина

13:14 05.10.2020
 
© AP Photo / Marco UgarteМексиканец с канистрой бензина
Мексиканец с канистрой бензина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Marco Ugarte
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КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Прокопьевска умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Сообщение об обнаружении тела 15-летнего мальчика у гаража одного из частных домов города Прокопьевска поступило накануне в 21.30 (17.30 мск). Начата доследственная проверка.
"По предварительным данным, подросток при переливании горючего с помощью шланга из одного транспортного средства в другое потерял сознание. Его обнаружил двоюродный брат, который вынес мальчика из помещения гаража и вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу", – сообщает ведомство.
Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии.
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ПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
 
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