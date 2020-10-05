https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html

В Кузбассе подросток умер при переливании бензина

Пятнадцатилетний подросток из Прокопьевска умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:14

2020-10-05T13:14

2020-10-05T13:14

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцатилетний подросток из <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевска</a> умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.Сообщение об обнаружении тела 15-летнего мальчика у гаража одного из частных домов города Прокопьевска поступило накануне в 21.30 (17.30 мск). Начата доследственная проверка.Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/proisshestviya-1576538116.html

прокопьевск

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокопьевск, кемеровская область, происшествия