В Кузбассе подросток умер при переливании бензина
© AP Photo / Marco UgarteМексиканец с канистрой бензина
© AP Photo / Marco Ugarte
КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток из Прокопьевска умер при переливании бензина, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Сообщение об обнаружении тела 15-летнего мальчика у гаража одного из частных домов города Прокопьевска поступило накануне в 21.30 (17.30 мск). Начата доследственная проверка.
"По предварительным данным, подросток при переливании горючего с помощью шланга из одного транспортного средства в другое потерял сознание. Его обнаружил двоюродный брат, который вынес мальчика из помещения гаража и вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу", – сообщает ведомство.
Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии.
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