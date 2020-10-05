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Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом
Кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности участвовать в дебатах с заболевшим коронавирусом президентом... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:22
2020-10-05T19:22
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат на президентский пост США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> заявил о готовности участвовать в дебатах с заболевшим коронавирусом президентом <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональдом Трампом</a>, если специалисты посчитают это безопасным.Как сообщают сопровождающие Байдена в поездке по Флориде журналисты, Байден отказался комментировать действия президента, который был госпитализирован в пятницу, но в воскресенье покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Трамп не покидал своего автомобиля, но, поскольку в кабине с ним находились два сотрудника секретной службы, президента активно критикуют за эту поездку.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября, а в ночь на 2 октября стало известно, что у Трампа диагностировали COVID-19. Помимо Трампа и его супруги коронавирус диагностирован по крайней мере еще у 10 человек, в том числе пресс-секретаря президента и бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал Трампу готовиться к дебатам. Байден и его жена сдали несколько тестов на коронавирус, результаты до настоящего времени были отрицательные.Следующие дебаты кандидатов на президентский пост запланированы на 15 и 22 октября.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом

19:22 05.10.2020
 
© REUTERS / Mark MakelaКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Mark Makela
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности участвовать в дебатах с заболевшим коронавирусом президентом Дональдом Трампом, если специалисты посчитают это безопасным.

"Я сделаю так, как скажут эксперты", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в дебатах с Трампом после того, как президент перенес коронавирус.

Как сообщают сопровождающие Байдена в поездке по Флориде журналисты, Байден отказался комментировать действия президента, который был госпитализирован в пятницу, но в воскресенье покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Трамп не покидал своего автомобиля, но, поскольку в кабине с ним находились два сотрудника секретной службы, президента активно критикуют за эту поездку.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября, а в ночь на 2 октября стало известно, что у Трампа диагностировали COVID-19. Помимо Трампа и его супруги коронавирус диагностирован по крайней мере еще у 10 человек, в том числе пресс-секретаря президента и бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал Трампу готовиться к дебатам. Байден и его жена сдали несколько тестов на коронавирус, результаты до настоящего времени были отрицательные.
Следующие дебаты кандидатов на президентский пост запланированы на 15 и 22 октября.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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