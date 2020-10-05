https://ria.ru/20201005/bayden-1578303384.html

Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом

Кандидат на президентский пост США от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности участвовать в дебатах с заболевшим коронавирусом президентом... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:22

2020-10-05T19:22

2020-10-05T19:22

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат на президентский пост США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> заявил о готовности участвовать в дебатах с заболевшим коронавирусом президентом <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональдом Трампом</a>, если специалисты посчитают это безопасным.Как сообщают сопровождающие Байдена в поездке по Флориде журналисты, Байден отказался комментировать действия президента, который был госпитализирован в пятницу, но в воскресенье покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Трамп не покидал своего автомобиля, но, поскольку в кабине с ним находились два сотрудника секретной службы, президента активно критикуют за эту поездку.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября, а в ночь на 2 октября стало известно, что у Трампа диагностировали COVID-19. Помимо Трампа и его супруги коронавирус диагностирован по крайней мере еще у 10 человек, в том числе пресс-секретаря президента и бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал Трампу готовиться к дебатам. Байден и его жена сдали несколько тестов на коронавирус, результаты до настоящего времени были отрицательные.Следующие дебаты кандидатов на президентский пост запланированы на 15 и 22 октября.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире