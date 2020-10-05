https://ria.ru/20201005/bank-1578214181.html

В Курганской области сотрудница банка похитила деньги у 41 клиента

Уголовное дело в отношении сотрудницы клиентского центра банка в Юргамышском районе Курганской области, обвиняемой в хищении более 260 тысяч рублей у 41... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:27

2020-10-05T12:27

2020-10-05T12:27

курганская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Уголовное дело в отношении сотрудницы клиентского центра банка в Юргамышском районе <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганской области</a>, обвиняемой в хищении более 260 тысяч рублей у 41 клиента, направили в суд, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в апреле при аудиторской проверке в отделении банка в поселке Юргамыш было обнаружено хищение денежных средств. Подозреваемой оказалась 23-летняя несудимая женщина, финансовый эксперт клиентского центра. Она навязывала заемщикам дополнительную услугу, без которой оформление кредита якобы было невозможно. Клиенты после получения основной суммы предоставляли ей доступ к мобильному телефону, с помощью которого женщина переводила себе на дебетовую карту, заранее оформленную на подставное лицо, оговоренную сумму в счет оплаты несуществующей услуги. Ущерб составил более 260 тысяч рублей, установлена причастность обвиняемой к 41 противоправному деянию."В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Юргамышский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до 6 лет", - говорится в сообщении.Жительнице Юргамышского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража), уточняется в сообщении.По ходатайству следователя на имущество обвиняемой наложен арест, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20200928/prigovor-1577887551.html

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, происшествия