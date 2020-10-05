Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова.
В кадре девушка предстала в облегающем телесном комбинезоне в мелкую сетку. Ее образ дополнили собранные в два пучка волосы и дерзкий макияж с акцентом на губы.
Под фотографией звезда рассказала о сложных съемках шоу "Золото Геленджика", где она стала ведущей, а также объявила о премьере комедии "Гусар", в которой сыграл ее экс-муж Гарик Харламов.
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На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!! 🤟🏻 Спасибо любимому @tnt_online и всем создателям шоу!!! ☄️ Это было грандиозно!!!!! Уже сегодня!! В 19:00 на ТНТ суперпремьера шоу «Золото Геленджика»! 🌪💰 Кому достанется золото, какие испытания ждут наших участников и что в конце выберет победитель узнаем уже через 2 часа! 💣💥 А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥 Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!! 👏🏻
- На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно. Но когда тебя окружают профессиональны своего дела, не страшно вообще ничего! Включай шоу "Золото Геленджика". А также смотри сериал "Гусар"! Это будет огонь! Поздравляю Гарика и всех причастных с премьерой! – отметила знаменитость.
Анонс телесобытий поклонников Асмус заинтересовал не так сильно, как ее откровенный наряд.
Они оставили в комментариях множество восторженных отзывов:
- Какая милая Кристина.
- Без вас это шоу потеряло бы изюминку.
- Какие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная.
- Прическа – огонь.
- Образ потрясающий!
- Хорошеете на глазах.
- Без вас это шоу потеряло бы изюминку.
- Какие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная.
- Прическа – огонь.
- Образ потрясающий!
- Хорошеете на глазах.
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