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Шоубиз
https://ria.ru/20201005/asmus-1578212635.html
Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову
Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:01
2020-10-05T12:01
шоубиз
кристина асмус
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CF7H1z6go8V/" target="_blank">Instagram</a> провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова.В кадре девушка предстала в облегающем телесном комбинезоне в мелкую сетку. Ее образ дополнили собранные в два пучка волосы и дерзкий макияж с акцентом на губы.Под фотографией звезда рассказала о сложных съемках шоу "Золото Геленджика", где она стала ведущей, а также объявила о премьере комедии "Гусар", в которой сыграл ее экс-муж Гарик Харламов.- На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно. Но когда тебя окружают профессиональны своего дела, не страшно вообще ничего! Включай шоу "Золото Геленджика". А также смотри сериал "Гусар"! Это будет огонь! Поздравляю Гарика и всех причастных с премьерой! – отметила знаменитость.Анонс телесобытий поклонников Асмус заинтересовал не так сильно, как ее откровенный наряд. Они оставили в комментариях множество восторженных отзывов:- Какая милая Кристина.<br>- Без вас это шоу потеряло бы изюминку.<br>- Какие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная.<br>- Прическа – огонь.<br>- Образ потрясающий!<br>- Хорошеете на глазах.
https://ria.ru/20201004/asmus-1578194650.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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кристина асмус

Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову

12:01 05.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова.
В кадре девушка предстала в облегающем телесном комбинезоне в мелкую сетку. Ее образ дополнили собранные в два пучка волосы и дерзкий макияж с акцентом на губы.
Под фотографией звезда рассказала о сложных съемках шоу "Золото Геленджика", где она стала ведущей, а также объявила о премьере комедии "Гусар", в которой сыграл ее экс-муж Гарик Харламов.
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На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... 🤪🙈 Но когда тебя окружают потрясающие и нахрен сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!! 🤟🏻 Спасибо любимому @tnt_online и всем создателям шоу!!! ☄️ Это было грандиозно!!!!! Уже сегодня!! В 19:00 на ТНТ суперпремьера шоу «Золото Геленджика»! 🌪💰 Кому достанется золото, какие испытания ждут наших участников и что в конце выберет победитель узнаем уже через 2 часа! 💣💥 А завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала «Гусар»! Это будет 🔥🔥🔥 Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!! 👏🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

- На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно. Но когда тебя окружают профессиональны своего дела, не страшно вообще ничего! Включай шоу "Золото Геленджика". А также смотри сериал "Гусар"! Это будет огонь! Поздравляю Гарика и всех причастных с премьерой! – отметила знаменитость.
Анонс телесобытий поклонников Асмус заинтересовал не так сильно, как ее откровенный наряд.
Они оставили в комментариях множество восторженных отзывов:
- Какая милая Кристина.
- Без вас это шоу потеряло бы изюминку.
- Какие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная.
- Прическа – огонь.
- Образ потрясающий!
- Хорошеете на глазах.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 21:09Шоубиз
Асмус раскрыла пугающие подробности своего детства
 
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ШоубизКристина Асмус
 
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