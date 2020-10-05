https://ria.ru/20201005/asmus-1578212635.html

Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:01

2020-10-05T12:01

2020-10-05T12:01

шоубиз

кристина асмус

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CF7H1z6go8V/" target="_blank">Instagram</a> провокационный снимок, под которым поздравила бывшего супруга Гарика Харламова.В кадре девушка предстала в облегающем телесном комбинезоне в мелкую сетку. Ее образ дополнили собранные в два пучка волосы и дерзкий макияж с акцентом на губы.Под фотографией звезда рассказала о сложных съемках шоу "Золото Геленджика", где она стала ведущей, а также объявила о премьере комедии "Гусар", в которой сыграл ее экс-муж Гарик Харламов.- На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно. Но когда тебя окружают профессиональны своего дела, не страшно вообще ничего! Включай шоу "Золото Геленджика". А также смотри сериал "Гусар"! Это будет огонь! Поздравляю Гарика и всех причастных с премьерой! – отметила знаменитость.Анонс телесобытий поклонников Асмус заинтересовал не так сильно, как ее откровенный наряд. Они оставили в комментариях множество восторженных отзывов:- Какая милая Кристина.<br>- Без вас это шоу потеряло бы изюминку.<br>- Какие красивые костюмы! Вы такая в них утонченная.<br>- Прическа – огонь.<br>- Образ потрясающий!<br>- Хорошеете на глазах.

https://ria.ru/20201004/asmus-1578194650.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус