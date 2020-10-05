https://ria.ru/20201005/aronova-1578254372.html

Мария Аронова призналась, что воровала

Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала "Россия 1", что в детстве страдала клептоманией. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:01

2020-10-05T16:01

2020-10-05T16:30

шоубиз

россия

мария аронова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148959/85/1489598559_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_0e3b15d6e0d9f9d6a99e0a2acbd5c25f.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Народная артистка России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Aronova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Аронова</a> призналась в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, что в детстве страдала клептоманией.По словам актрисы, воровство доставляло ей "страшное удовольствие". Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и смывку. Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать."Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — рассказала она.Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде подзатыльников или выговора та просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану."Почему до сих пор я помню эту палку об диван? Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию", — подытожила Аронова, добавив, что мать никогда не переходила на крик в разговоре с ней.

https://ria.ru/20200615/1572619926.html

https://ria.ru/20201002/samburskaya-1578101677.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария аронова, общество