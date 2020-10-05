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https://ria.ru/20201005/aronova-1578254372.html
Мария Аронова призналась, что воровала
Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала "Россия 1", что в детстве страдала клептоманией. РИА Новости, 05.10.2020
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шоубиз
россия
мария аронова
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Народная артистка России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Aronova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Аронова</a> призналась в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, что в детстве страдала клептоманией.По словам актрисы, воровство доставляло ей "страшное удовольствие". Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и смывку. Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать."Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — рассказала она.Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде подзатыльников или выговора та просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану."Почему до сих пор я помню эту палку об диван? Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию", — подытожила Аронова, добавив, что мать никогда не переходила на крик в разговоре с ней.
https://ria.ru/20200615/1572619926.html
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россия, мария аронова, общество

Мария Аронова призналась, что воровала

16:01 05.10.2020 (обновлено: 16:30 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАктриса Мария Аронова на пресс-конференции создателей фильма "Батальонъ" в Санкт - Петербурге
Актриса Мария Аронова на пресс-конференции создателей фильма Батальонъ в Санкт - Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Народная артистка России Мария Аронова призналась в эфире телеканала "Россия 1", что в детстве страдала клептоманией.
По словам актрисы, воровство доставляло ей "страшное удовольствие". Она рассказала, что забирала деньги из копилки старшего брата, а однажды и вовсе украла у знакомой девочки лак для ногтей и смывку. Аронова также вспомнила, что признаться в пагубной привычке ее вынудила мать.
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"Мама была нюхач. Она вошла в комнату и почувствовала, что пахнет ацетоном. И она так — петелька, крючочек — вытащила из меня эту информацию", — рассказала она.
Артистка призналась, что сильно испугалась реакции матери: вместо ожидаемых наказаний в виде подзатыльников или выговора та просто несколько раз ударила лыжной палкой по дивану.
"Почему до сих пор я помню эту палку об диван? Потому что ничего подобного никогда не было. Поэтому чем старше я становлюсь, тем меньше я повышаю голос. Я также уважаю своих детей, уважаю их территорию", — подытожила Аронова, добавив, что мать никогда не переходила на крик в разговоре с ней.
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