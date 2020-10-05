https://ria.ru/20201005/arest-1578215860.html
Суд арестовал жителя Карелии, пьяным избившего четырехмесячного сына
Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Петрозаводска, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:44
2020-10-05T12:44
2020-10-05T12:44
петрозаводск
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Суд по ходатайству следствия арестовал жителя <a href="http://ria.ru/location_Petrozavodsk/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводска</a>, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по Карелии.Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы Карелии расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Как отмечает СУСК, в рамках расследования "будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка".Ребенок находится в больнице. В отношении его отца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует республиканское следственное управление.Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пострадавший мальчик находится в Детской республиканской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572902456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петрозаводск, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.
Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Петрозаводска
, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по Карелии.
"По версии следствия, в конце сентября 2020 года четырехмесячный мальчик находился дома в городе Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мальчику несколько ударов рукой по голове, причинив ребенку черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы Карелии расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Как отмечает СУСК, в рамках расследования "будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка".
Ребенок находится в больнице. В отношении его отца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует республиканское следственное управление.
Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пострадавший мальчик находится в Детской республиканской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
"Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – мальчик обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь", - отметил Парфенчиков.