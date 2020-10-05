Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/arest-1578215860.html
Суд арестовал жителя Карелии, пьяным избившего четырехмесячного сына
Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Петрозаводска, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:44
2020-10-05T12:44
петрозаводск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9bbbf9d599d3ec3f6b7d3f9946ef2217.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Суд по ходатайству следствия арестовал жителя <a href="http://ria.ru/location_Petrozavodsk/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводска</a>, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по Карелии.Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы Карелии расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Как отмечает СУСК, в рамках расследования "будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка".Ребенок находится в больнице. В отношении его отца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует республиканское следственное управление.Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пострадавший мальчик находится в Детской республиканской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572902456.html
https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html
петрозаводск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e4a2f863bca4edb1bc3ba7c51a5ce0ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петрозаводск, происшествия

Суд арестовал жителя Карелии, пьяным избившего четырехмесячного сына

12:44 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Петрозаводска, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по Карелии.
"По версии следствия, в конце сентября 2020 года четырехмесячный мальчик находился дома в городе Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мальчику несколько ударов рукой по голове, причинив ребенку черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
14 июня, 09:58
На Урале пьяный мужчина избил семимесячного сына из-за плача
Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы Карелии расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Как отмечает СУСК, в рамках расследования "будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка".
Ребенок находится в больнице. В отношении его отца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует республиканское следственное управление.
Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пострадавший мальчик находится в Детской республиканской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
"Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – мальчик обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь", - отметил Парфенчиков.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 21:17
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
 
Обсудить0
ПетрозаводскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
23:01Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Лента новостейМолния