https://ria.ru/20201005/arest-1578215860.html

Суд арестовал жителя Карелии, пьяным избившего четырехмесячного сына

Суд по ходатайству следствия арестовал жителя Петрозаводска, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:44

2020-10-05T12:44

2020-10-05T12:44

петрозаводск

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Суд по ходатайству следствия арестовал жителя <a href="http://ria.ru/location_Petrozavodsk/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводска</a>, который в нетрезвом виде несколько раз ударил по голове четырехмесячного сына, сообщает СУСК по Карелии.Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы Карелии расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Как отмечает СУСК, в рамках расследования "будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка".Ребенок находится в больнице. В отношении его отца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, информирует республиканское следственное управление.Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пострадавший мальчик находится в Детской республиканской больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572902456.html

https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html

петрозаводск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, происшествия