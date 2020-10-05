https://ria.ru/20201005/ananev-1578203795.html
РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:25
2020-10-05T09:25
2020-10-05T10:03
следственный комитет россии (ск рф)
пенсионный фонд рф
промсвязьбанк
дмитрий ананьев
алексей ананьев
происшествия
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Банкира Ананьева подозревают в даче взяток Пенсионному фонду
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники в СК. Экс-банкира подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда за покровительство при заключении государственных контрактов. Фигурантами дела также стали главы этих департаментов и сотрудники крупных IT-компаний "РедСис" и "Техносерв". По версии следствия, в 2015 году некие лица из числа высшего руководства <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank">ПФР</a> обратились к бенефициарам группы компаний "РедСис". Чиновники предложили предпринимателям регулярно предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать выигрывать торги и заключать госконтракты. Бизнесмены согласились. Позже в преступную схему вовлекли и глав департаментов информационной безопасности Пенсионного фонда. В сентябре 2016 года "РедСис" купил владелец группы компаний "Техносерв" Алексей Ананьев. Следствие считает, что он возглавил организованную группу и продолжил давать взятки госслужащим. <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ananev" target="_blank">Алексей Ананьев</a> уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере и объявлен в международный розыск. По версии следствия, вместе с братом-близнецом Дмитрием Ананьевым они похитили свыше ста миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк".
https://ria.ru/20200723/1574821001.html
https://ria.ru/20200207/1564386789.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, промсвязьбанк, дмитрий ананьев, алексей ананьев, происшествия