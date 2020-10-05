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Каждый четвертый пожилой мужчина страдает алкоголизмом, заявил эксперт
Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:23
2020-10-05T14:23
воз
зураб кекелидзе
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Zurab_Kekelidze/" target="_blank" data-auto="true">Зураб Кекелидзе</a>.В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний. Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, депрессивные расстройства возникают у 40% лиц старше 55 лет.
https://ria.ru/20201005/alkogol-1578228348.html
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РИА Новости
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воз, зураб кекелидзе, общество

Каждый четвертый пожилой мужчина страдает алкоголизмом, заявил эксперт

14:23 05.10.2020
 
© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / silian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России Зураб Кекелидзе.
"Около 80% лиц пожилого или старческого возраста страдают множественной хронической патологией", - рассказал Кекелидзе в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью.
В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний. Согласно данным ВОЗ, депрессивные расстройства возникают у 40% лиц старше 55 лет.
"Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста... Существует такое понятие, как "вдовий алкоголизм", - добавил специалист.
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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ВОЗЗураб КекелидзеОбщество
 
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