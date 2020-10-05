https://ria.ru/20201005/alkogolizm-1578231996.html

Каждый четвертый пожилой мужчина страдает алкоголизмом, заявил эксперт

Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:23

2020-10-05T14:23

2020-10-05T14:23

воз

зураб кекелидзе

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Zurab_Kekelidze/" target="_blank" data-auto="true">Зураб Кекелидзе</a>.В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний. Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, депрессивные расстройства возникают у 40% лиц старше 55 лет.

https://ria.ru/20201005/alkogol-1578228348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, зураб кекелидзе, общество