https://ria.ru/20201005/alkogolizm-1578231996.html
Каждый четвертый пожилой мужчина страдает алкоголизмом, заявил эксперт
Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:23
2020-10-05T14:23
2020-10-05T14:23
воз
зураб кекелидзе
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Около 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, каждый четвертый мужчина старческого возраста страдает алкоголизмом, сообщил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, и.о. генерального директора ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Zurab_Kekelidze/" target="_blank" data-auto="true">Зураб Кекелидзе</a>.В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний. Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, депрессивные расстройства возникают у 40% лиц старше 55 лет.
https://ria.ru/20201005/alkogol-1578228348.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, зураб кекелидзе, общество