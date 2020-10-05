https://ria.ru/20201005/alkogol-1578228348.html

В Минздраве рассказали о связи суицидов с алкоголем

Порядка 50% случаев суицидов связаны с алкоголем, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:07

2020-10-05T14:07

2020-10-05T14:07

россия

олег салагай

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3d573785fb2afee7b4e4d08f61702e9.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 50% случаев суицидов связаны с алкоголем, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."По оценкам экспертов, порядка 50% суицидов и больше, (которые) совершаются, связаны с стоянием алкогольного опьянения", - рассказал Салагай в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью."Конечно, речь не идет только о случаях заболевания алкоголизмом... Но взаимосвязь фактора риска и вот этого вот фатального последствия, конечно, чрезвычайно высока", - добавил он.

https://ria.ru/20200419/1570262081.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алкоголь