https://ria.ru/20201005/alkogol-1578228348.html
В Минздраве рассказали о связи суицидов с алкоголем
Порядка 50% случаев суицидов связаны с алкоголем, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:07
2020-10-05T14:07
2020-10-05T14:07
россия
олег салагай
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алкоголь
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 50% случаев суицидов связаны с алкоголем, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."По оценкам экспертов, порядка 50% суицидов и больше, (которые) совершаются, связаны с стоянием алкогольного опьянения", - рассказал Салагай в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью."Конечно, речь не идет только о случаях заболевания алкоголизмом... Но взаимосвязь фактора риска и вот этого вот фатального последствия, конечно, чрезвычайно высока", - добавил он.
https://ria.ru/20200419/1570262081.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алкоголь