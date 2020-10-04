https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

"Убивали и будем убивать": кому закон не помеха

В Приволжске подростки повесили собаку, в Московской области пенсионер пробил череп псу — такое происходит регулярно. Закон о защите животных не останавливает... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T08:00

2020-10-04T08:00

2020-10-04T08:03

кошки

собаки

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

якутск

защита животных

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> В Приволжске подростки повесили собаку, в Московской области пенсионер пробил череп псу — такое происходит регулярно. Закон о защите животных не останавливает садистов: уголовные дела заводят только из-за общественного резонанса, к ответственности привлекают очень редко. Это развязывает руки живодерам. Возможно ли остановить издевательства — в материале РИА Новости к Всемирному дню защиты животных. "Чуть до самосуда не дошло"В мае этого года в Приволжске Ивановской области подростки приволокли в сарай собаку по кличке Стеша и начали бить по морде. После малолетние живодеры нацепили Стеше петлю на шею и повесили. Процесс сняли на видео и выложили в соцсетях. Ролик разлетелся в интернете — зоозащитники стали стучаться во всевозможные инстанции. В конце месяца полиция возбудила дело по части второй статьи 245 УК ("Жестокое обращение"). Разбирательства идут до сих пор. Юрист и руководитель международного юридического центра "Содействие" Маргарита Гаврилова отстаивает интересы убитого животного."В компании было шестеро, все из коррекционной школы-интерната, младшей — 12 лет, — рассказывает она. — На видео фигурируют двое: пятнадцатилетний сын хозяйки собаки и его 22-летний приятель. Дело возбудили только в отношении второго. Ролик вызвал большой резонанс: почти 200 человек направились к дому владельцев пса. Едва не дошло до самосуда, приезжала полиция".Мать 15-летнего подростка утверждает, что сама велела повесить собаку — у нее якобы был лишай. А выполнить "грязную" работу попросила друга сына. Однако Маргарита Гаврилова уверена: молодые люди учинили жестокую расправу ради забавы. Фигурант вряд ли легко отделается — ему грозит до пяти лет лишения свободы. В конце сентября следователи подготовили обвинительное заключение и передали в прокуратуру. Скоро начнется суд."Спасти не удалось"В практике Маргариты это не единичный случай — сейчас она выступает свидетелем по другому делу. В октябре прошлого года 67-летний пенсионер из Подольского района заманил бродячую собаку, надел удавку на шею, повесил на забор и проткнул вилами. А после просто бросил — несколько часов пес истекал кровью.Его заметили специалисты компании по отлову. Прибыли по вызову — по закону им нужно забрать собаку, стерилизовать, вакцинировать, а после выпустить там, где нашли. Сотрудники сообщили об увиденном руководителю, тот обратился к Гавриловой. Она сразу приехала и отвезла животное в ветклинику. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Маргарита написала заявление в полицию. Спасти Вилли не удалось, он умер через сутки."Убивали и будем убивать бездомных шавок", — вот что сказали мне соседи того пенсионера. То есть для них так издеваться — норма, — возмущается зоозащитница. — Мы довели дело до суда, процесс продолжается с декабря прошлого года". Она подчеркивает: только общественный резонанс способен привлечь внимание правоохранительных органов, но и это не всегда помогает. К примеру, весной на территории пункта передержки в Якутске активисты обнаружили больше 200 трупов собак и кошек. В региональном департаменте ветеринарии заявили: часть погибли от болезней и травм, а от других избавились, поскольку те контактировали с зараженным бешенством псом. "Чиновники до последнего делали вид, что все нормально. Мы со специалистами выехали на место, за свой счет провели экспертизы. Факты жестокого обращения налицо. Были на приеме у главы республики Айсена Николаева — он поручил разобраться. Уже в конце месяца возбудили дело против бывшего начальника управления ветеринарии Якутска за превышение должностных полномочий. Как ни странно, состава преступления по 245-й не нашли", — разводит руками Гаврилова. В региональном управлении СК прокомментировали, что расследование еще идет.ИсследованиеПредседатель Альянса защитников животных Юрий Корецких в беседе с РИА Новости подтверждает: дела по 245-й заводят неохотно. Что касается соблюдения ФЗ 498 "Об ответственном обращении с животными" (основной закон, устанавливающий правила и нормы по содержанию), то, по его словам, заметны положительные сдвиги, но есть и к чему придраться. Напомним — ФЗ вступил в силу в конце декабря 2018-го. А с января этого года к нему добавили подзаконные акты.Чтобы выяснить, как исполняется ФЗ 498, сотрудники Альянса в конце июля разослали главам субъектов анкеты с вопросами. Ответы пришли из 65 регионов. В четырнадцати регионах уничтожили "подозрительно много" животных. Активисты направили заявления в прокуратуру, чтобы ведомство организовало проверки. "Но есть и хорошие новости: в 40 из 65 субъектов муниципальные компании по отлову показали себя неплохо. Поймали и выходили многих, процент убитых при этом небольшой, — отмечает Корецкий. — Закон, пусть и не быстро, но начинает работать"."Нет наказания — нет страха"Активистов беспокоят и фотоживодеры, которые предлагают туристам сделать снимок с дикими и экзотическими зверями. Запрещенный бизнес процветает. "За тигренком или обезьянкой каждого "безобидного" зоофотографа стоит история о торговле на черном рынке, контрабанде, содержании в невыносимых условиях. Нельзя просто отловить тигра в лесу. Его покупают у зоопарка, цирка, заводчика или же ввозят нелегально из-за границы", — объясняет юрист ассоциации "Зооправо" Евгения Немцова.К тому же нет четкого регламента, что делать с изъятыми животными. "Зоопарки с нормальными условиями уже давно переполнены, — продолжает Немцова. — Обещали отправлять в реабилитационные центры, но в этом году средства из федерального бюджета на это так и не предусмотрели".Издевательства не прекратятся, пока есть пробелы в законодательстве, считает Маргарита Гаврилова. Ответственность за нарушение ФЗ 498 предусмотрена в административном и уголовном кодексах, но очень слабо: "Нет должного наказания — нет и страха". В сентябре Минприроды зарегистрировало приказ, регламентирующий взаимодействие общественных инспекторов с органами госнадзора. Зоозащитники могут подать заявление, получить в течение пяти рабочих дней удостоверение, прийти с ним в любой муниципальный приют и лично проверить, хорошо ли содержат животных. Как быть активистам, которых не пускают на территорию, непонятно: санкций за неисполнение этого пункта ФЗ нет.Есть вероятность, что ситуация изменится: готовится пакет поправок в административный кодекс. Он уже прошел предварительный этап общественных обсуждений на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в комментарии РИА Новости сообщил, что вводят ответственность за выброшенных питомцев и нарушение правил обращения с животными, участвующими в культурно-зрелищных мероприятиях. "А также за неудовлетворительное содержание, в том числе в приютах для безнадзорных, и за жестокое обращение (в дополнение к 245 статье УК). Сейчас, например, за убийство и садистские действия можно привлечь, а за то, что пнул или ударил кота, — нельзя", — добавляет Бурматов.Парламентарий уверен: поправки в КоАП внесут. Но нужно время — все предложения рассмотрит правительство. Если их одобрят, то отправят на утверждение в Госдуму. Этого с нетерпением ждет зоозащитное сообщество.

https://ria.ru/20200311/1568397067.html

https://ria.ru/20190802/1557088719.html

https://ria.ru/20191223/1562654766.html

Михаил Косенко Ну достали уже эти собачники! А когда по пути в школу ребенок проходит мимо "тусуещегося" кичмана собак, это как нормально, да?"! 99

Константин Е Да чего тут удивляться, в РФ отношение к животным на уровне каменного века. Еще 100 лет нужно, чтоб законы по защите животных внедрить и еще 100 лет нужно, чтоб заставить их выполнять. Полно разного быдла, которые вообще жизни животных не ценят. Ну, в статье примеры эти приведены. Люди на социальном дне находятся, хорошо хоть друг друга не поубивали, какие там животные вообще 70

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якутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, собаки, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), якутск, защита животных, общество