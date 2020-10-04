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"Какой пресс!": 44-летняя звезда "Клона" поразила фанатов фото в бикини
Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:32
2020-10-04T15:32
шоубиз
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/giovannaantonelli/" target="_blank">Instagram</a> фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. На снимке актриса позирует, улыбаясь, вместе со своими детьми. Антонелли надела ярко-оранжевый купальник и подчеркнула свою естественную красоту отсутствием макияжа и распущенными волосами.Поклонники поразились подтянутой спортивной фигурой звезды и засыпали ее комментариями.Джованна Антонелли известна в России как исполнительница роли Жади в сериале “Клон”. Также на счету бразильской звезды множество ролей в кино и театре. <br>
РИА Новости
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РИА Новости
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60
в мире

"Какой пресс!": 44-летняя звезда "Клона" поразила фанатов фото в бикини

15:32 04.10.2020
 
© Фото : @Giovanna Antonelli/InstagramАктриса Джованна Антонелли
Актриса Джованна Антонелли - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : @Giovanna Antonelli/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов.
На снимке актриса позирует, улыбаясь, вместе со своими детьми. Антонелли надела ярко-оранжевый купальник и подчеркнула свою естественную красоту отсутствием макияжа и распущенными волосами.
Поклонники поразились подтянутой спортивной фигурой звезды и засыпали ее комментариями.
“Прекрасный пресс, красивые ноги!”, “Великолепное тело”, “Богиня”, “Джованна выглядит, как молоденькая девушка”, “Все на фото такие красивые”, "Какой пресс!" “Восхищаюсь вашими формами”, “Эх, мне б такое тело”, - написали фолловеры актрисы.
Джованна Антонелли известна в России как исполнительница роли Жади в сериале “Клон”. Также на счету бразильской звезды множество ролей в кино и театре.

 
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