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"Какой пресс!": 44-летняя звезда "Клона" поразила фанатов фото в бикини
Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:32
2020-10-04T15:32
2020-10-04T15:32
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/giovannaantonelli/" target="_blank">Instagram</a> фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. На снимке актриса позирует, улыбаясь, вместе со своими детьми. Антонелли надела ярко-оранжевый купальник и подчеркнула свою естественную красоту отсутствием макияжа и распущенными волосами.Поклонники поразились подтянутой спортивной фигурой звезды и засыпали ее комментариями.Джованна Антонелли известна в России как исполнительница роли Жади в сериале “Клон”. Также на счету бразильской звезды множество ролей в кино и театре. <br>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире