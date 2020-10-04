https://ria.ru/20201004/zhadi-1578182936.html

"Какой пресс!": 44-летняя звезда "Клона" поразила фанатов фото в бикини

Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T15:32

2020-10-04T15:32

2020-10-04T15:32

шоубиз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578182756_0:58:1080:666_1400x0_80_0_0_d05004eb31389f19279f4ec61ec03118.jpg

<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Звезда сериала “Клон” Джованна Антонелли опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/giovannaantonelli/" target="_blank">Instagram</a> фото с пляжного отдыха и спровоцировала бурную реакцию фанатов. На снимке актриса позирует, улыбаясь, вместе со своими детьми. Антонелли надела ярко-оранжевый купальник и подчеркнула свою естественную красоту отсутствием макияжа и распущенными волосами.Поклонники поразились подтянутой спортивной фигурой звезды и засыпали ее комментариями.Джованна Антонелли известна в России как исполнительница роли Жади в сериале “Клон”. Также на счету бразильской звезды множество ролей в кино и театре. <br>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире