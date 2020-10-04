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Туризм
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578187215.html
Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке
Глава Ростуризма Зарина Догузова находится на связи с руководством Камчатского края и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе,... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:32
2020-10-04T17:50
туризм
новости - туризм
загрязнение воды на камчатке
зарина догузова
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Глава Ростуризма <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> находится на связи с руководством <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе, об этом Догузова написала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/doguzova_zv/?hl=ru" target="_blank">Instagram.</a>В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные."Необходимы быстрые и эффективные решения. Такое не допустимо и не должно повториться. Со своей стороны готова приложить к этому максимум усилий. Камчатка в фокусе моих безусловных приоритетов и в этом году мы впервые системно подошли к вопросу развития туризма на Камчатке", - указала она.Так, отметила глава ведомства, по поручению премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> будет разработан комплексный туристический территориальный̆ мастер-план всего региона, который должен заложить основу для устойчивого развития Камчатки на десятилетия вперед - с учетом сохранения уникальной природы региона."Камчатка - одно из красивейших мест на планете, которое должно стать жемчужиной мирового туризма", - заключила Догузова.
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578172974.html
https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html
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новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, зарина догузова, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край, происшествия

Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке

17:32 04.10.2020 (обновлено: 17:50 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЗапрещающий знак на берегу Авачинской губы
Запрещающий знак на берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова находится на связи с руководством Камчатского края и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе, об этом Догузова написала на своей странице в Instagram.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 14:11
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"Новости последних дней, откровенно говоря, читаю с болью. На связи с руководством региона и министерства природных ресурсов. Жду результатов официальных проверок, исследований и экспертиз Росприроднадзора. Рассчитываю на их оперативность и объективность", - написала Догузова.
"Необходимы быстрые и эффективные решения. Такое не допустимо и не должно повториться. Со своей стороны готова приложить к этому максимум усилий. Камчатка в фокусе моих безусловных приоритетов и в этом году мы впервые системно подошли к вопросу развития туризма на Камчатке", - указала она.
Так, отметила глава ведомства, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет разработан комплексный туристический территориальный̆ мастер-план всего региона, который должен заложить основу для устойчивого развития Камчатки на десятилетия вперед - с учетом сохранения уникальной природы региона.
"Камчатка - одно из красивейших мест на планете, которое должно стать жемчужиной мирового туризма", - заключила Догузова.
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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ТуризмНовости - ТуризмЗагрязнение воды на КамчаткеЗарина ДогузоваМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Камчатский крайПроисшествия
 
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