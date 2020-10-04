Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке
17:32 04.10.2020 (обновлено: 17:50 04.10.2020)
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова находится на связи с руководством Камчатского края и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе, об этом Догузова написала на своей странице в Instagram.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
"Новости последних дней, откровенно говоря, читаю с болью. На связи с руководством региона и министерства природных ресурсов. Жду результатов официальных проверок, исследований и экспертиз Росприроднадзора. Рассчитываю на их оперативность и объективность", - написала Догузова.
"Необходимы быстрые и эффективные решения. Такое не допустимо и не должно повториться. Со своей стороны готова приложить к этому максимум усилий. Камчатка в фокусе моих безусловных приоритетов и в этом году мы впервые системно подошли к вопросу развития туризма на Камчатке", - указала она.
Так, отметила глава ведомства, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет разработан комплексный туристический территориальный̆ мастер-план всего региона, который должен заложить основу для устойчивого развития Камчатки на десятилетия вперед - с учетом сохранения уникальной природы региона.
"Камчатка - одно из красивейших мест на планете, которое должно стать жемчужиной мирового туризма", - заключила Догузова.