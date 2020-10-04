https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578187215.html

Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке

Глава Ростуризма Зарина Догузова находится на связи с руководством Камчатского края и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе,... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:32

2020-10-04T17:32

2020-10-04T17:50

туризм

новости - туризм

загрязнение воды на камчатке

зарина догузова

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Глава Ростуризма <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> находится на связи с руководством <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе, об этом Догузова написала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/doguzova_zv/?hl=ru" target="_blank">Instagram.</a>В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные."Необходимы быстрые и эффективные решения. Такое не допустимо и не должно повториться. Со своей стороны готова приложить к этому максимум усилий. Камчатка в фокусе моих безусловных приоритетов и в этом году мы впервые системно подошли к вопросу развития туризма на Камчатке", - указала она.Так, отметила глава ведомства, по поручению премьер-министра РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> будет разработан комплексный туристический территориальный̆ мастер-план всего региона, который должен заложить основу для устойчивого развития Камчатки на десятилетия вперед - с учетом сохранения уникальной природы региона."Камчатка - одно из красивейших мест на планете, которое должно стать жемчужиной мирового туризма", - заключила Догузова.

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578172974.html

https://ria.ru/20201004/kamchatka-1578175402.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, зарина догузова, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край, происшествия