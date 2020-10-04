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Генпрокуратура проконтролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверочных мероприятий по информации о загрязнении вод в Камчатском крае, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:54
2020-10-04T11:01
камчатский край
загрязнение воды на камчатке
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверочных мероприятий по информации о загрязнении вод в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.Отмечается, что к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов.Исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора выехал к местам, обозначенным как зараженные.При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц, отметил Иванов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.
https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
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камчатский край, загрязнение воды на камчатке, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокуратура проконтролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке

10:54 04.10.2020 (обновлено: 11:01 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверочных мероприятий по информации о загрязнении вод в Камчатском крае, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа. В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья", - сказал Иванов.
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Биолог оценила связь между "вонючими" китами и загрязнением на Камчатке
Отмечается, что к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов.
Исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора выехал к местам, обозначенным как зараженные.
При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц, отметил Иванов.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
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Камчатский крайЗагрязнение воды на КамчаткеГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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