https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578173071.html

Генпрокуратура проконтролирует проверку фактов загрязнения на Камчатке

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверочных мероприятий по информации о загрязнении вод в Камчатском крае, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:54

2020-10-04T10:54

2020-10-04T11:01

камчатский край

загрязнение воды на камчатке

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверочных мероприятий по информации о загрязнении вод в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.Отмечается, что к проверке Камчатской межрайонной прокуратурой привлечены специалисты уполномоченных органов. Контролируются результаты отобранных проб и образцов.Исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора выехал к местам, обозначенным как зараженные.При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц, отметил Иванов.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.

https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578170804.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, загрязнение воды на камчатке, генеральная прокуратура рф, происшествия