https://ria.ru/20201004/yaytsa-1578171343.html
Раскрыт секрет варки идеальных яиц
Пользователь китайского портала "Соху" Юэ Цинь поделилась хитростями варки яиц, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:03
2020-10-04T10:03
2020-10-04T10:25
яйца
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пользователь китайского портала "<a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соху</a>" Юэ Цинь поделилась хитростями варки <a href="https://ria.ru/keyword_jajjca" target="_blank">яиц</a>, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко.Автор поста отметила, что существует много способов приготовить яйца. Однако, если необходимо сохранить как можно больше питательных свойств, их нужно именно сварить. При этом при варке многие допускают ошибку, кладя яйца сразу в кастрюлю.Юэ Цинь предложила дать яйцам полежать в холодной воде десять минут и только потом их отправлять на плиту. Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус. После варки их нужно обязательно окунуть в холодную воду, благодаря чему скорлупу будет легко снять.Также она посоветовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы слышите "посторонние звуки", то яйцо несвежее и будет невкусным.<strong>Полный текст читайте на <a href="https://inosmi.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a> >></strong>
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3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яйца, в мире
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Пользователь китайского портала "Соху
" Юэ Цинь поделилась хитростями варки яиц
, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко.
Автор поста отметила, что существует много способов приготовить яйца. Однако, если необходимо сохранить как можно больше питательных свойств, их нужно именно сварить. При этом при варке многие допускают ошибку, кладя яйца сразу в кастрюлю.
Юэ Цинь предложила дать яйцам полежать в холодной воде десять минут и только потом их отправлять на плиту. Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус. После варки их нужно обязательно окунуть в холодную воду, благодаря чему скорлупу будет легко снять.
Также она посоветовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы слышите "посторонние звуки", то яйцо несвежее и будет невкусным.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>