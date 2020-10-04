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Раскрыт секрет варки идеальных яиц
Пользователь китайского портала "Соху" Юэ Цинь поделилась хитростями варки яиц, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:03
2020-10-04T10:25
яйца
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пользователь китайского портала "<a href="https://www.sohu.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Соху</a>" Юэ Цинь поделилась хитростями варки <a href="https://ria.ru/keyword_jajjca" target="_blank">яиц</a>, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко.Автор поста отметила, что существует много способов приготовить яйца. Однако, если необходимо сохранить как можно больше питательных свойств, их нужно именно сварить. При этом при варке многие допускают ошибку, кладя яйца сразу в кастрюлю.Юэ Цинь предложила дать яйцам полежать в холодной воде десять минут и только потом их отправлять на плиту. Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус. После варки их нужно обязательно окунуть в холодную воду, благодаря чему скорлупу будет легко снять.Также она посоветовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы слышите "посторонние звуки", то яйцо несвежее и будет невкусным.<strong>Полный текст читайте на <a href="https://inosmi.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a> &gt;&gt;</strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
яйца, в мире

Раскрыт секрет варки идеальных яиц

10:03 04.10.2020 (обновлено: 10:25 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователь китайского портала "Соху" Юэ Цинь поделилась хитростями варки яиц, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко.
Автор поста отметила, что существует много способов приготовить яйца. Однако, если необходимо сохранить как можно больше питательных свойств, их нужно именно сварить. При этом при варке многие допускают ошибку, кладя яйца сразу в кастрюлю.
Юэ Цинь предложила дать яйцам полежать в холодной воде десять минут и только потом их отправлять на плиту. Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус. После варки их нужно обязательно окунуть в холодную воду, благодаря чему скорлупу будет легко снять.
Также она посоветовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы слышите "посторонние звуки", то яйцо несвежее и будет невкусным.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 04:08
Найдена замена куриному яйцу
 
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яйцаВ мире
 
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