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https://ria.ru/20201004/yakovleva-1578175530.html
“Вам не идет”: новый образ Елены Яковлевой раскритиковали поклонники
Актриса Елена Яковлева опубликовала в своем в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала новую стрижку. Фанаты не оценили снимок звезды. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:54
2020-10-04T11:54
шоубиз
отар кушанашвили
елена яковлева
юрий яковлев
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Elena_JAkovleva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Яковлева</a> опубликовала в своем в <a href="https://www.instagram.com/elenayakovleva_fan/" target="_blank">Instagram </a>фотографию, на которой продемонстрировала новую стрижку. Фанаты не оценили снимок звезды.На фото <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_JAkovlev/" target="_blank" data-auto="true">Яковлева</a> изображена вместе с <a href="http://ria.ru/person_Otar_Kushanashvili/" target="_blank" data-auto="true">Отаром Кушанашвили</a> на съемках кулинарной передачи. “На съёмках программы “Спасите, я не умею готовить!” Как вам образ?”, - поинтересовалась актриса. Поклонники выразили свое мнение в комментариях. “Прическа не очень”, “Стрижка не подходит для кулинарной передачи”, “Плохой у Елены Яковлевой парикмахер”, “Вам не идет совсем”, “Стрижка вам не идет и, увы, не молодит”, “Не очень удачно”, “Это не Елена Яковлева”, - написали фолловеры. Нашлись и те, кто оценил “преображение” звезды. Комментаторы отметили, что актриса выглядит прекрасно. Елена Яковлева известна ролями в сериале “Каменская” и фильмами “Интердевочка”, “Экипаж”, “Я остаюсь”, “Черновик”. Лауреат двух премий “Ника” (1990, 1993), премии “ТЭФИ” (2004), двух премий “Золотой орёл” (2005, 2017).
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РИА Новости
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отар кушанашвили, елена яковлева, юрий яковлев

“Вам не идет”: новый образ Елены Яковлевой раскритиковали поклонники

11:54 04.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗвукозапись анимационного проекта "Белка и Стрелка. Звёздные собаки"
Звукозапись анимационного проекта Белка и Стрелка. Звёздные собаки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актриса Елена Яковлева опубликовала в своем в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала новую стрижку. Фанаты не оценили снимок звезды.
На фото Яковлева изображена вместе с Отаром Кушанашвили на съемках кулинарной передачи. “На съёмках программы “Спасите, я не умею готовить!” Как вам образ?”, - поинтересовалась актриса.
Поклонники выразили свое мнение в комментариях.
“Прическа не очень”, “Стрижка не подходит для кулинарной передачи”, “Плохой у Елены Яковлевой парикмахер”, “Вам не идет совсем”, “Стрижка вам не идет и, увы, не молодит”, “Не очень удачно”, “Это не Елена Яковлева”, - написали фолловеры.
Нашлись и те, кто оценил “преображение” звезды. Комментаторы отметили, что актриса выглядит прекрасно.
Елена Яковлева известна ролями в сериале “Каменская” и фильмами “Интердевочка”, “Экипаж”, “Я остаюсь”, “Черновик”. Лауреат двух премий “Ника” (1990, 1993), премии “ТЭФИ” (2004), двух премий “Золотой орёл” (2005, 2017).
 
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ШоубизОтар КушанашвилиЕлена ЯковлеваЮрий Яковлев
 
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