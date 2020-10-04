Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201004/witches-1578131501.html
Вышел трейлер фильма "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй
На официальном YouTube-канале WarnerBros. выложен трейлер фильма Роберта Земекиса "Ведьмы" по одноименной книге Роальда Даля. Главную роль в нем сыграла Энн... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T03:15
2020-10-04T03:31
энн хэтэуэй
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
роберт земекис
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578129969_167:0:923:425_1400x0_80_0_0_9e42c8d6e82ba5e61bca980ff282ee1b.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости</strong>. На официальном YouTube-канале WarnerBros. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI" target="_blank">выложен</a> трейлер фильма Роберта Земекиса "Ведьмы" по одноименной книге Роальда Даля. Главную роль в нем сыграла Энн Хэтэуэй. В ленте идет речь о мальчике, который вместе с бабушкой отправляется отдыхать на морской курорт, где в это же время самая главная ведьма собирает своих коллег, чтобы превратить всех детей в мышей.Помимо Энн Хэтэуэй в картине приняли участие Октавия Спенсер (бабушка) и Стэнли Туччи (менеджер отеля). Роберт Земекис не только снял фильм, но также участвовал в написании сценария (вместе с Гильермо Дель Торо и Кеньей Беррисом) и выступил одним из продюсеров. Как <a href="https://deadline.com/2020/10/anne-hathaway-robert-zemeckis-movie-roald-dahls-the-witches-heads-to-hbo-max-this-month-1234590081/" target="_blank">сообщает</a> Deadline, еще в июне студия приняла решение о том, что фильм не выйдет в прокат в США в связи с пандемией коронавируса. Изначально премьера должна была состояться в кинотеатрах 8 октября, но затем было принято решение перенести ее на платформу HBO Max на 22 октября. Ранее роман Даля уже экранизировал режиссер Николас Роуг (в 1990 году). Главную роль в нем сыграла Анжелика Хьюстон.
https://ria.ru/20200114/1563361032.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578129969_261:0:828:425_1400x0_80_0_0_3b9177a06d45439c4670b345f84314a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энн хэтэуэй, кино и сериалы, новости культуры, hbo, роберт земекис, сша

Вышел трейлер фильма "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй

03:15 04.10.2020 (обновлено: 03:31 04.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. На официальном YouTube-канале WarnerBros. выложен трейлер фильма Роберта Земекиса "Ведьмы" по одноименной книге Роальда Даля. Главную роль в нем сыграла Энн Хэтэуэй.
В ленте идет речь о мальчике, который вместе с бабушкой отправляется отдыхать на морской курорт, где в это же время самая главная ведьма собирает своих коллег, чтобы превратить всех детей в мышей.
Помимо Энн Хэтэуэй в картине приняли участие Октавия Спенсер (бабушка) и Стэнли Туччи (менеджер отеля).
Роберт Земекис не только снял фильм, но также участвовал в написании сценария (вместе с Гильермо Дель Торо и Кеньей Беррисом) и выступил одним из продюсеров.
Как сообщает Deadline, еще в июне студия приняла решение о том, что фильм не выйдет в прокат в США в связи с пандемией коронавируса. Изначально премьера должна была состояться в кинотеатрах 8 октября, но затем было принято решение перенести ее на платформу HBO Max на 22 октября.
Ранее роман Даля уже экранизировал режиссер Николас Роуг (в 1990 году). Главную роль в нем сыграла Анжелика Хьюстон.
Режиссер Роберт Земекис - РИА Новости, 1920, 14.01.2020
14 января, 02:43Культура
Режиссер Роберт Земекис снимет научно-фантастический фильм
 
КультураЭнн ХэтэуэйКино и сериалыНовости культурыHBOРоберт ЗемекисСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния