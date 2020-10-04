https://ria.ru/20201004/witches-1578131501.html

Вышел трейлер фильма "Ведьмы" Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй

На официальном YouTube-канале WarnerBros. выложен трейлер фильма Роберта Земекиса "Ведьмы" по одноименной книге Роальда Даля. Главную роль в нем сыграла Энн... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:15

2020-10-04T03:15

2020-10-04T03:31

энн хэтэуэй

культура

кино и сериалы

новости культуры

hbo

роберт земекис

сша

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости</strong>. На официальном YouTube-канале WarnerBros. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI" target="_blank">выложен</a> трейлер фильма Роберта Земекиса "Ведьмы" по одноименной книге Роальда Даля. Главную роль в нем сыграла Энн Хэтэуэй. В ленте идет речь о мальчике, который вместе с бабушкой отправляется отдыхать на морской курорт, где в это же время самая главная ведьма собирает своих коллег, чтобы превратить всех детей в мышей.Помимо Энн Хэтэуэй в картине приняли участие Октавия Спенсер (бабушка) и Стэнли Туччи (менеджер отеля). Роберт Земекис не только снял фильм, но также участвовал в написании сценария (вместе с Гильермо Дель Торо и Кеньей Беррисом) и выступил одним из продюсеров. Как <a href="https://deadline.com/2020/10/anne-hathaway-robert-zemeckis-movie-roald-dahls-the-witches-heads-to-hbo-max-this-month-1234590081/" target="_blank">сообщает</a> Deadline, еще в июне студия приняла решение о том, что фильм не выйдет в прокат в США в связи с пандемией коронавируса. Изначально премьера должна была состояться в кинотеатрах 8 октября, но затем было принято решение перенести ее на платформу HBO Max на 22 октября. Ранее роман Даля уже экранизировал режиссер Николас Роуг (в 1990 году). Главную роль в нем сыграла Анжелика Хьюстон.

https://ria.ru/20200114/1563361032.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энн хэтэуэй, кино и сериалы, новости культуры, hbo, роберт земекис, сша