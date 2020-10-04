https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html

В Белом доме заявили, что Россия обязалась не вмешиваться в выборы в США

Россия в ходе встречи в Женеве обязалась не вмешиваться в американские выборы, заявил в эфире CBS советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:36

2020-10-04T18:36

2020-10-04T18:36

президентские выборы в сша — 2020

россия

роберт о'брайен

дональд трамп

женева (город)

николай патрушев

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Россия в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> обязалась не вмешиваться в американские выборы, заявил в эфире <a href="https://www.cbs.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS </a>советник президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>.Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> и О'Брайен встретились в пятницу в Женеве. Обсуждались вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и совместное противодействие терроризму, а также вопросы кибербезопасности и ряд других."Русские обязались не вмешиваться в наши выборы", - сказал О'Брайен, добавив, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>будут подходить к этим заявлениям по принципу "доверяй, но проверяй".Он напомнил, что заявил Патрушеву, что США "абсолютно не станут терпеть" вмешательство в выборы.На вопрос, могут ли Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> или какие-либо другие страны воспользоваться болезнью Трампа для какого-либо вмешательства, О'Брайен ответил: "Наши противники знают, что правительство США стабильно".Трамп был госпитализирован в пятницу с диагнозом "коронавирус".Спецслужбы США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это отрицает.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576698906.html

Sdox Ukrop Не вмешиваться в выборы сша,это уже есть вмешиваться. Вы там черте что, без нас, навыбираете,а потом нам же и расхлёбываться 21

Андрей Ясневич Не "не обязалась", а "не собиралась даже" 😁 20

11

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, дональд трамп, женева (город), николай патрушев, сша, в мире