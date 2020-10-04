https://ria.ru/20201004/vks-1578096596.html

День Космических войск России

День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T01:15

2020-10-04T01:15

2020-10-04T01:15

россия

день космических войск россии

справки

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День Космических войск России <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/23860" target="_blank">отмечается ежегодно 4 октября</a> как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Впервые этот день был <a href="https://www.lawmix.ru/pprf/44860" target="_blank">установлен</a> указом президента РФ от 10 декабря 1995 года и назывался Днем Военно-космических сил. Дата празднования была приурочена ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. Название дня <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/18672" target="_blank">было изменено</a> на <a href="https://ria.ru/event_Den_Kosmicheskikh_vojjsk_Rossii" target="_blank">День Космических войск России</a> на основании указа президента РФ от 3 октября 2002 года. Первые части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, <a href="http://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/history.htm" target="_blank">начали создаваться в СССР</a> в 1955 году с принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне – космодром Байконур). В 1957 году в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли <a href="https://ens.mil.ru/science/SRI/information.htm?id=12328@morfOrgScience" target="_blank">был создан</a> Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне – Главный испытательный космический центр министерства обороны Российской Федерации имени Г.С. Титова, ГИКЦ). В его состав <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12144562@egNews" target="_blank">входила</a> сеть наземных измерительных пунктов. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР. Также в 1957 году в Архангельской области <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=13365@morfDictionary" target="_blank">началось строительство полигона</a>, предназначенного для пусков межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (ныне космодром Плесецк).4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли "ПС-1", а 12 апреля 1961 года – запуск и контроль за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.В 1960 году для организации управления космической деятельностью в министерстве обороны СССР было образовано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в Центральное управление космических средств (ЦУКОС) министерства обороны (МО), входившее в состав Ракетных войск стратегического назначения. В 1970 году ЦУКОС МО было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО СССР.В 1982 году ввиду возросшего объема решаемых задач ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены непосредственно министру обороны СССР – создано управление начальника космических средств министерства обороны.В августе 1992 году были <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/16728" target="_blank">созданы Военно-космические силы</a> (ВКС) министерства обороны РФ, в состав которых вошли космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 года космодром Свободный, а также Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами, Военно-инженерная космическая академия и 50-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ.В 1998 году Военно-космические силы были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения со статусом управления космических средств.Как отдельный род Вооруженных сил, Космические войска были сформированы на основании указа президента РФ от 24 марта 2001 года. В их состав вошли все воинские формирования, ранее входившие в ВКС, а также объединение ракетно-космической обороны.С 2001 года по 2011 год Космическими войсками было проведено и обеспечено проведение более 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и т.д.Средствами контроля космического пространства было осуществлено предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с международной космической станцией.В соответствии с решением президента Российской Федерации с 1 декабря 2011 года на базе соединений и воинских частей Космических войск, а также войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны Военно-воздушных сил были сформированы Войска воздушно-космической обороны (ВКО). Создание Войск ВКО было продиктовано объективной необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону (ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической обороны.С <a href="https://ria.ru/20111201/503030677.html" target="_blank">введением</a> в строй войск ВКО в России, Космические войска как самостоятельный род войск прекратили свое существование. С 1 августа 2015 года Войска воздушно-космической обороны <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12047166@egNews" target="_blank">вошли в состав нового вида Вооруженных сил РФ</a> – Воздушно-космических сил (ВКС) России. Вошедшие в него войска были преобразованы в три рода войск, одним из которых стали Космические войска. Они <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/vks/cosmic.htm" target="_blank">решают широкий спектр задач</a>, основными из которых являются наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией; поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач. Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космических средств продолжают воинские части 1-го Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодрома Плесецк), 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановкиПодготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/structure.htm" target="_blank">осуществляет</a> Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/management.htm" target="_blank">Командующий космическими войсками</a> – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами – генерал-полковник Александр Головко. В настоящее время в Космических войсках создана и <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12198134@egNews" target="_blank">функционирует</a> эффективная система подготовки, запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки. В составе российской орбитальной группировки сегодня более 150 аппаратов различного назначения, около 70% из них находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС. В 2019 году специалисты Космических войск ВКС <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12269440@egNews" target="_blank">обеспечили проведение запусков</a> 20 российских космических аппаратов различного назначения с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный. Из них девять космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром имени Г.С. Титова. В 2019 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки были <a href="https://ria.ru/20200307/1568302191.html" target="_blank">взяты на сопровождение</a> около 700 космических объектов, около 300 космических объектов они обслужили при запуске. Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов. В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic/news/more.htm?id=12269561@egNews" target="_blank">системы предупреждения о ракетном нападении</a>, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день космических войск россии, справки