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Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
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РИА Новости

Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом

22:47 07.03.2020 (обновлено: 22:48 07.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРадиотелескоп
Радиотелескоп
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один из российских объектов контроля космического пространства создается в Крыму, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.
Он отметил, что сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс "Окно"), а также в различных регионах РФ.
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"Ведется строительство новых объектов в некоторых других регионах РФ , Крым, Алтай, Дальний Восток", - сказал Сучков в интервью радио "Эхо Москвы".
Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске. "Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов", - отметил Сучков.
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Воздушно-космические силы РоссииКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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