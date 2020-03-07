Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом

Он отметил, что сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс "Окно"), а также в различных регионах РФ.

Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске. "Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов", - отметил Сучков.