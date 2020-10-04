https://ria.ru/20201004/virusolog-1578185429.html

Вирусолог спрогнозировал сроки ограничений из-за коронавируса в России

Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, заявил порталу URA.RU бывший завлабораторией центра "Вектор" Александр... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:45

2020-10-04T16:45

2020-10-04T16:45

александр чепурнов

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, заявил порталу <a href="https://ura.news" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a> бывший завлабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a>.Он пояснил, эти меры будут действовать до тех пор, пока "мы не научимся правильно пользоваться вакцинами".По словам вирусолога, пока нет большого количества данных, ученые не знают эффективность вакцин в массовом применении и не представляют "результативность и длительность иммунитета".Возможность ввода жестких ограничений в России ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речи об этом пока не идет.В свою очередь, мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что если москвичи будут пренебрегать предписаниями санитарных врачей в рамках борьбы с коронавирусом, вероятность принятия жестких мер окажется высокой.Среди мер, которые следует соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидбезопасности на предприятиях и в торговле.В России на фоне распространения корнавируса весной ввели ряд серьезных ограничений. Так, 27 марта прекратилось регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения, религиозные и культурные учреждения прекратили принимать посетителей.Неделю с 28 марта по 5 апреля <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Позже этот режим продлевали до 12 мая.Регионы также вводили собственные меры безопасности для граждан на основании эпидемиологической ситуации.С 12 мая ограничения начали постепенно снимать, но часть из них действует до сих пор.За минувшие сутки впервые с мая число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172606.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578169114.html

https://ria.ru/20201003/covid-sindrom-1578163960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин