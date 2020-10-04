Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/virusolog-1578185429.html
Вирусолог спрогнозировал сроки ограничений из-за коронавируса в России
Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, заявил порталу URA.RU бывший завлабораторией центра "Вектор" Александр... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:45
2020-10-04T16:45
александр чепурнов
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578049391_0:0:2940:1653_1400x0_80_0_0_061e17f1a1457385c2c7171d42700c63.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, заявил порталу <a href="https://ura.news" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a> бывший завлабораторией центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a>.Он пояснил, эти меры будут действовать до тех пор, пока "мы не научимся правильно пользоваться вакцинами".По словам вирусолога, пока нет большого количества данных, ученые не знают эффективность вакцин в массовом применении и не представляют "результативность и длительность иммунитета".Возможность ввода жестких ограничений в России ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речи об этом пока не идет.В свою очередь, мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что если москвичи будут пренебрегать предписаниями санитарных врачей в рамках борьбы с коронавирусом, вероятность принятия жестких мер окажется высокой.Среди мер, которые следует соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидбезопасности на предприятиях и в торговле.В России на фоне распространения корнавируса весной ввели ряд серьезных ограничений. Так, 27 марта прекратилось регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения, религиозные и культурные учреждения прекратили принимать посетителей.Неделю с 28 марта по 5 апреля <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Позже этот режим продлевали до 12 мая.Регионы также вводили собственные меры безопасности для граждан на основании эпидемиологической ситуации.С 12 мая ограничения начали постепенно снимать, но часть из них действует до сих пор.За минувшие сутки впервые с мая число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172606.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578169114.html
https://ria.ru/20201003/covid-sindrom-1578163960.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578049391_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_2dfd067a236f7c941c10655127715244.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр чепурнов, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин

Вирусолог спрогнозировал сроки ограничений из-за коронавируса в России

16:45 04.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры петербургского метрополитена в масках
Пассажиры петербургского метрополитена в масках - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, заявил порталу URA.RU бывший завлабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.
Он пояснил, эти меры будут действовать до тех пор, пока "мы не научимся правильно пользоваться вакцинами".
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 10:42Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
По словам вирусолога, пока нет большого количества данных, ученые не знают эффективность вакцин в массовом применении и не представляют "результативность и длительность иммунитета".
Возможность ввода жестких ограничений в России ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речи об этом пока не идет.
В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если москвичи будут пренебрегать предписаниями санитарных врачей в рамках борьбы с коронавирусом, вероятность принятия жестких мер окажется высокой.
Среди мер, которые следует соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидбезопасности на предприятиях и в торговле.
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 08:15Распространение нового коронавируса
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
В России на фоне распространения корнавируса весной ввели ряд серьезных ограничений. Так, 27 марта прекратилось регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения, религиозные и культурные учреждения прекратили принимать посетителей.
Неделю с 28 марта по 5 апреля Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Позже этот режим продлевали до 12 мая.
Регионы также вводили собственные меры безопасности для граждан на основании эпидемиологической ситуации.
С 12 мая ограничения начали постепенно снимать, но часть из них действует до сих пор.
За минувшие сутки впервые с мая число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 21:40Распространение нового коронавируса
Коронавирус перенес детский синдром на взрослых людей
 
Обсудить6
Александр ЧепурновЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния