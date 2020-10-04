Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201004/vandalizm-1578177526.html
СК проверяет информацию об осквернении в КБР мемориала героям войны
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в Майском районе республики, сообщает СУ СК РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:56
2020-10-04T12:56
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
майский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в <a href="http://ria.ru/location_Majjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Майском районе</a> республики, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные в станице Александровская осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.Отмечается, что проверка проводится после публикации на странице одного из сообществ в социальной сети видеозаписи, на которой запечатлены двое молодых людей, разрушающие ударами ног элементы оформления мемориала погибшим советским воинам."Следственным управлением будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к ответственности", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html
1
майский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), майский район, происшествия

СК проверяет информацию об осквернении в КБР мемориала героям войны

12:56 04.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в Майском районе республики, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные в станице Александровская осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.

"Следственным управлением СКР по Кабардино-Балкарии инициировано проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в станице Александровская Майского района республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводится после публикации на странице одного из сообществ в социальной сети видеозаписи, на которой запечатлены двое молодых людей, разрушающие ударами ног элементы оформления мемориала погибшим советским воинам.
"Следственным управлением будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к ответственности", - подчеркивает ведомство.
Неизвестные вандалы осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:24
Под Псковом осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери
 
Обсудить1
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Майский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния