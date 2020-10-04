https://ria.ru/20201004/vandalizm-1578177526.html

СК проверяет информацию об осквернении в КБР мемориала героям войны

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в Майском районе республики, сообщает СУ СК РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T12:56

2020-10-04T12:56

2020-10-04T12:56

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

майский район

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту осквернения мемориала героям Великой Отечественной войны в <a href="http://ria.ru/location_Majjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Майском районе</a> республики, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные в станице Александровская осквернили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.Отмечается, что проверка проводится после публикации на странице одного из сообществ в социальной сети видеозаписи, на которой запечатлены двое молодых людей, разрушающие ударами ног элементы оформления мемориала погибшим советским воинам."Следственным управлением будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к ответственности", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html

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майский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), майский район, происшествия