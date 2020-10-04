https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
Лещенко пожаловался на "огромные убытки" артистов
Народный артист России Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, приходится... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:43
2020-10-04T16:43
2020-10-04T16:58
шоубиз
коронавир
сергей глушко (тарзан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лев лещенко
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Лев Лещенко</a> в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.Он подчеркнул, что те, кто работает в коммерческом цехе, терпят "огромные убытки".Часть артистов выступает на государственных мероприятиях, которые не отменили."Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости", — пояснил певец, отметив, что число зрителей в залах ограничено — это влияет на возможность проведения кассовых концертов. Они не окупаются, так как затраты идут на аппаратуру, зарплаты артистам, а также инфраструктуру."Это все приводит к отрицательному балансу, а никто не хочет терпеть убытки", — пояснил артист.Однако он выразил уверенность, что ситуация улучшится к Новому году и предновогодние концерты станут "спасением" для индустрии.Весной актер, бодибилдер и шоумен <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, известный больше под псевдонимом Тарзан, пожаловался на то, что пандемия коронавируса ударила по их с <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташей Королевой</a> семейному бюджету. Кроме того, он отметил, что артисты, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Подобные слова Тарзана вызвали широкий общественный резонанс.
https://ria.ru/20200601/1572265545.html
https://ria.ru/20200525/1571927788.html
Денис Захаров
что на новый майбах денег не хватает????
93
Александр К.
Ничего, у звёзд эстрады заначки весомые имеются, да и много чего можно распродать, не бедствуя на многие годы вперёд.. Грех им жаловаться, покуда сума с валютой на многие нули не оскудела))
78
44
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавир, сергей глушко (тарзан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лев лещенко