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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
Лещенко пожаловался на "огромные убытки" артистов
Народный артист России Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, приходится... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:43
2020-10-04T16:58
шоубиз
коронавир
сергей глушко (тарзан)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лев лещенко
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Лев Лещенко</a> в беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.Он подчеркнул, что те, кто работает в коммерческом цехе, терпят "огромные убытки".Часть артистов выступает на государственных мероприятиях, которые не отменили."Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости", — пояснил певец, отметив, что число зрителей в залах ограничено — это влияет на возможность проведения кассовых концертов. Они не окупаются, так как затраты идут на аппаратуру, зарплаты артистам, а также инфраструктуру."Это все приводит к отрицательному балансу, а никто не хочет терпеть убытки", — пояснил артист.Однако он выразил уверенность, что ситуация улучшится к Новому году и предновогодние концерты станут "спасением" для индустрии.Весной актер, бодибилдер и шоумен <a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Глушко</a>, известный больше под псевдонимом Тарзан, пожаловался на то, что пандемия коронавируса ударила по их с <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташей Королевой</a> семейному бюджету. Кроме того, он отметил, что артисты, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Подобные слова Тарзана вызвали широкий общественный резонанс.
https://ria.ru/20200601/1572265545.html
https://ria.ru/20200525/1571927788.html
что на новый майбах денег не хватает????
93
Ничего, у звёзд эстрады заначки весомые имеются, да и много чего можно распродать, не бедствуя на многие годы вперёд.. Грех им жаловаться, покуда сума с валютой на многие нули не оскудела))
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россия
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коронавир, сергей глушко (тарзан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лев лещенко

Лещенко пожаловался на "огромные убытки" артистов

16:43 04.10.2020 (обновлено: 16:58 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом, приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.
Он подчеркнул, что те, кто работает в коммерческом цехе, терпят "огромные убытки".

"Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственных дотаций таким некоммерческим организациям не предназначено", — прояснил Лещенко.

Часть артистов выступает на государственных мероприятиях, которые не отменили.
"Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости", — пояснил певец, отметив, что число зрителей в залах ограничено — это влияет на возможность проведения кассовых концертов. Они не окупаются, так как затраты идут на аппаратуру, зарплаты артистам, а также инфраструктуру.
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"Это все приводит к отрицательному балансу, а никто не хочет терпеть убытки", — пояснил артист.
Однако он выразил уверенность, что ситуация улучшится к Новому году и предновогодние концерты станут "спасением" для индустрии.
Весной актер, бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный больше под псевдонимом Тарзан, пожаловался на то, что пандемия коронавируса ударила по их с Наташей Королевой семейному бюджету. Кроме того, он отметил, что артисты, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Подобные слова Тарзана вызвали широкий общественный резонанс.
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ШоубизКоронавирСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛев Лещенко
 
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