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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/turtsiya-1578186303.html
Пашинян заявил, что Европе следует "ожидать Турцию возле Вены"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае неверной оценки геополитического значения ситуации в Нагорном Карабахе Европе следует "ожидать Турцию РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:05
2020-10-04T22:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
европа
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что в случае неверной оценки геополитического значения ситуации в Нагорном Карабахе Европе следует "ожидать Турцию возле Вены", что, по его мнению, связано с империалистической политикой Анкары.По словам Пашиняна, "Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации".Пашинян подчеркнул, что нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе имеет международное значение по трем причинам. "Во-первых, потому что, как я уже сказал, Турция вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление "турецкой империи", — сказал Пашинян в интервью немецкому изданию.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Ну, напужал. Уже давно Афганистан возле Копенгагена, и ничего.
18
Правильно сказал.
15
14
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
европа
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, европа, армения, в мире

Пашинян заявил, что Европе следует "ожидать Турцию возле Вены"

17:05 04.10.2020 (обновлено: 22:07 04.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае неверной оценки геополитического значения ситуации в Нагорном Карабахе Европе следует "ожидать Турцию возле Вены", что, по его мнению, связано с империалистической политикой Анкары.

"Я ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены", — сказал Пашинян в интервью изданию Bild, отвечая на вопрос о том, какие действия следует в текущей ситуации предпринять Германии.

По словам Пашиняна, "Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации".

"Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии", — отметил премьер Армении.

Пашинян подчеркнул, что нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе имеет международное значение по трем причинам. "Во-первых, потому что, как я уже сказал, Турция вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление "турецкой империи", — сказал Пашинян в интервью немецкому изданию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияЕвропаАрменияВ мире
 
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