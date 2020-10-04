https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html

Трамп опубликовал новое видеообращение после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:03

2020-10-04T02:03

2020-10-04T04:54

вашингтон (город)

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил в видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании.Глава государства добавил, что случившееся с ним произошло с миллионами людьми во всем мире, поэтому, считает Трамп, он "борется" за них всех, а не только за американцев.По словам президента, ему предложили оставаться в Белом доме, но он не захотел этого делать.Также президент сообщил, что первая леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> чувствует себя хорошо, поскольку она "слегка моложе" его.Видео Twitter президента США продолжается около четырех минут. Трамп говорит быстро, но выглядит слегка усталым.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/trump-1578166379.html

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вашингтон (город)

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире