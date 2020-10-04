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https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html
Трамп опубликовал новое видеообращение после заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:03
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вашингтон (город)
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил в видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании.Глава государства добавил, что случившееся с ним произошло с миллионами людьми во всем мире, поэтому, считает Трамп, он "борется" за них всех, а не только за американцев.По словам президента, ему предложили оставаться в Белом доме, но он не захотел этого делать.Также президент сообщил, что первая леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> чувствует себя хорошо, поскольку она "слегка моложе" его.Видео Twitter президента США продолжается около четырех минут. Трамп говорит быстро, но выглядит слегка усталым.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вашингтон (город), коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп опубликовал новое видеообращение после заражения коронавирусом

02:03 04.10.2020 (обновлено: 04:54 04.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании.

"Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца", — сказал Трамп, сидя за столом в костюме без галстука на фоне американских флагов.

Глава государства добавил, что случившееся с ним произошло с миллионами людьми во всем мире, поэтому, считает Трамп, он "борется" за них всех, а не только за американцев.
По словам президента, ему предложили оставаться в Белом доме, но он не захотел этого делать.

"Я не хотел оставаться в Белом доме. Мне предложили эту альтернативу — оставайся в Белом доме, закройся, никогда не уходи, даже не ходи в Овальный кабинет, оставайся на втором этаже и получай удовольствие, не общайся и не разговаривай с людьми и просто покончи с этим. Я просто не мог так поступить, <...> не могу сидеть на втором этаже закрытым, в безопасности, и говорить — пусть будет, что будет", — сказал Трамп.

Также президент сообщил, что первая леди Меланья Трамп чувствует себя хорошо, поскольку она "слегка моложе" его.
Видео Twitter президента США продолжается около четырех минут. Трамп говорит быстро, но выглядит слегка усталым.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Чат9
Распространение нового коронавирусаВашингтон (город)Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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