https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html

Врач Трампа рассказал, когда его могут выписать из больницы

Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T18:53

2020-10-04T18:53

2020-10-04T20:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Состояние президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа продолжает улучшаться, заявил лечащий врач Трампа Шон Конли."Состояние президента продолжает улучшаться", - сказал Конли на пресс-конференции.В свою очередь врач Брайан Гарибальди заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>могут выписать уже в понедельник."Наш план на сегодня — чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", - сказал Гарибальди.Конли также добавил, что в пятницу у Трампа была высокая температура, а насыщенность кислородом в крови президента дважды падала во время болезни — в пятницу и субботу. Он подтвердил, что ему давали кислород в пятницу, но не стал говорить, давали ли кислород в субботу.В свою очередь врач Шон Дудли заявил, что Трамп не испытывает сейчас проблем с дыханием и свободно передвигается "без каких-либо ограничений".Относительно препаратов, которые дают Трампу, врачи сообщили, что он получил вторую дозу экспериментального препарата ремдесивира, при этом побочных эффектов у него нет, функции печени и почек в порядке. В субботу ему начали давать стероид дексаметазон.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. В субботу врачи дали положительную оценку динамике здоровья Трампа, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы и заверил, что чувствует себя лучше. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/tramp-1578184830.html

https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире