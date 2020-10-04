https://ria.ru/20201004/tramp-1578187954.html
В Белом доме рассказали о здоровье заразившегося COVID-19 Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире CBS рассказал, как чувствует себя Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:50
2020-10-04T17:50
2020-10-04T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
роберт о'брайен
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank">Роберт О'Брайен</a> в эфире <a href="https://www.cbs.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a> рассказал, как чувствует себя <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, заразившийся коронавирусом.Он отметил, что общался с Трампом в минувшую пятницу и докладывал президенту о своей встрече в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> с секретарем Совета Безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николаем Патрушевым</a>.О'Брайен уточнил, что вопрос передачи части президентских полномочий "сейчас не рассматривается"."Президент чувствует себя хорошо, правительство чувствует себя хорошо, и я не хочу говорить о гипотетических возможностях. У нас есть планы на все случаи. <...> Президент твердо руководит страной", — добавил он.Советник также сообщил, что во второй половине дня проведет для Трампа удаленный брифинг по национальной безопасности вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> генералом <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марком Милли</a> и госсекретарем <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>.В свою очередь, лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил журналистам, что состояние президента "продолжает улучшаться". Врач Брайан Гарибальди добавил, что главу государства могут выписать уже в понедельник."Наш план на сегодня — чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", — уточнил медик.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. На следующий день врачи положительно оценили динамику состояния президента, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели главы государства внушают опасение, а последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы и заверил, что чувствует себя лучше.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/tramp-1578187056.html
https://ria.ru/20201004/tramp-1578170081.html
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, роберт о'брайен, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости.
Советник президента США
по национальной безопасности Роберт О'Брайен
в эфире CBS
рассказал, как чувствует себя Дональд Трамп
, заразившийся коронавирусом.
"Я говорил с шефом аппарата Белого дома (Марком Мидоусом. — Прим. ред.), есть хорошие новости: президент чувствует себя очень хорошо. Он вообще-то хочет вернуться в Белый дом, к работе. Но, думаю, он останется в (медицинском центре имени) Уолтера Рида, по крайней мере, на какой-то период времени", — сказал О'Брайен.
Он отметил, что общался с Трампом в минувшую пятницу и докладывал президенту о своей встрече в Женеве
с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым
.
О'Брайен уточнил, что вопрос передачи части президентских полномочий "сейчас не рассматривается".
"Президент чувствует себя хорошо, правительство чувствует себя хорошо, и я не хочу говорить о гипотетических возможностях. У нас есть планы на все случаи. <...> Президент твердо руководит страной", — добавил он.
Советник также сообщил, что во второй половине дня проведет для Трампа удаленный брифинг по национальной безопасности вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США
генералом Марком Милли
и госсекретарем Майком Помпео
.
В свою очередь, лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил журналистам, что состояние президента "продолжает улучшаться". Врач Брайан Гарибальди добавил, что главу государства могут выписать уже в понедельник.
"Наш план на сегодня — чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", — уточнил медик.
Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. На следующий день врачи положительно оценили динамику состояния президента, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели главы государства внушают опасение, а последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы и заверил, что чувствует себя лучше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.