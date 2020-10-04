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https://ria.ru/20201004/tramp-1578187056.html
За Трампа можно будет голосовать даже в случае его смерти, заявил эксперт
Даже если действующий президент США Дональд Трамп умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:28
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дональд трамп
военно-морские силы сша
франклин рузвельт
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Даже если действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, так как процесс уже запущен, другой вопрос - проголосуют ли они в таком случае, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Франклина Рузвельта</a> при МГУ Юрий Рогулев.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Организацией выборов занимаются местные власти, и она отличается от штата к штату, пояснил эксперт.Более того, указал Рогулев, регистрация новых кандидатов по штатам закрыта, так что вероятности появления нового кандидата от республиканцев нет. Теоретически такое можно предположить, но за месяц до выборов зарегистрировать и утвердить кандидата, напечатать бюллетени – это, по его словам, нереально.Эксперт отметил, что сейчас вопрос спасения президента – вопрос чести для американских врачей.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://ria.ru/20201004/tramp-1578185965.html
https://ria.ru/20190615/1555580430.html
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дональд трамп, военно-морские силы сша, франклин рузвельт, вашингтон (город), сша, в мире

За Трампа можно будет голосовать даже в случае его смерти, заявил эксперт

17:28 04.10.2020 (обновлено: 17:37 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Даже если действующий президент США Дональд Трамп умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, так как процесс уже запущен, другой вопрос - проголосуют ли они в таком случае, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Организацией выборов занимаются местные власти, и она отличается от штата к штату, пояснил эксперт.
"Если какой-то из кандидатов выбывает, он все равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идет голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата – процесс уже запущен. Даже если он будет болеть, лежать, все равно его фамилия будет в бюллетене. Американцы будут голосовать. Будут ли они поддерживать ушедшего человека – это большой вопрос, вычеркивать его уже никто не будет. Голосование уже идет", - сказал эксперт.
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Более того, указал Рогулев, регистрация новых кандидатов по штатам закрыта, так что вероятности появления нового кандидата от республиканцев нет. Теоретически такое можно предположить, но за месяц до выборов зарегистрировать и утвердить кандидата, напечатать бюллетени – это, по его словам, нереально.
"Выборы не будут перенесены ни при каких обстоятельствах. Такое вообще не предусмотрено в американском законодательстве", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что сейчас вопрос спасения президента – вопрос чести для американских врачей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2019
15 июня 2019, 08:00
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
"Иначе это будет для Америки полный кошмар, потому что допустить такое они просто не могут", - отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
 
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Дональд ТрампВоенно-морские силы СШАФранклин РузвельтВашингтон (город)СШАВ мире
 
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