https://ria.ru/20201004/tramp-1578187056.html

За Трампа можно будет голосовать даже в случае его смерти, заявил эксперт

Даже если действующий президент США Дональд Трамп умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:28

2020-10-04T17:28

2020-10-04T17:37

дональд трамп

военно-морские силы сша

франклин рузвельт

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Даже если действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, так как процесс уже запущен, другой вопрос - проголосуют ли они в таком случае, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Франклина Рузвельта</a> при МГУ Юрий Рогулев.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Организацией выборов занимаются местные власти, и она отличается от штата к штату, пояснил эксперт.Более того, указал Рогулев, регистрация новых кандидатов по штатам закрыта, так что вероятности появления нового кандидата от республиканцев нет. Теоретически такое можно предположить, но за месяц до выборов зарегистрировать и утвердить кандидата, напечатать бюллетени – это, по его словам, нереально.Эксперт отметил, что сейчас вопрос спасения президента – вопрос чести для американских врачей.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

https://ria.ru/20201004/tramp-1578185965.html

https://ria.ru/20190615/1555580430.html

5

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, военно-морские силы сша, франклин рузвельт, вашингтон (город), сша, в мире