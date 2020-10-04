За Трампа можно будет голосовать даже в случае его смерти, заявил эксперт
17:28 04.10.2020 (обновлено: 17:37 04.10.2020)
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Даже если действующий президент США Дональд Трамп умрет в результате коронавируса, его имя не исчезнет из бюллетеней, и американцы смогут за него проголосовать, так как процесс уже запущен, другой вопрос - проголосуют ли они в таком случае, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Организацией выборов занимаются местные власти, и она отличается от штата к штату, пояснил эксперт.
"Если какой-то из кандидатов выбывает, он все равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идет голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата – процесс уже запущен. Даже если он будет болеть, лежать, все равно его фамилия будет в бюллетене. Американцы будут голосовать. Будут ли они поддерживать ушедшего человека – это большой вопрос, вычеркивать его уже никто не будет. Голосование уже идет", - сказал эксперт.
Более того, указал Рогулев, регистрация новых кандидатов по штатам закрыта, так что вероятности появления нового кандидата от республиканцев нет. Теоретически такое можно предположить, но за месяц до выборов зарегистрировать и утвердить кандидата, напечатать бюллетени – это, по его словам, нереально.
"Выборы не будут перенесены ни при каких обстоятельствах. Такое вообще не предусмотрено в американском законодательстве", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что сейчас вопрос спасения президента – вопрос чести для американских врачей.
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"Иначе это будет для Америки полный кошмар, потому что допустить такое они просто не могут", - отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.