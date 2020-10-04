https://ria.ru/20201004/tramp-1578185965.html
В штабе Трампа рассказали о самочувствии президента
Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:57
2020-10-04T16:57
2020-10-04T16:57
кортес
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981928_0:0:3073:1730_1400x0_80_0_0_7f21bb35ec42fe0edbc7e2816ccc93c3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Старший советник предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Стив <a href="http://ria.ru/organization_Kortes/" target="_blank" data-auto="true">Кортес</a> заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. В субботу врачи дали положительную оценку динамике здоровья Трампа, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы, на котором заверил, что чувствует себя лучше.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981928_242:0:2973:2048_1400x0_80_0_0_68cfc61a558e14410926ec8956f3de3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кортес, дональд трамп, в мире