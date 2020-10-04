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В штабе Трампа рассказали о самочувствии президента
Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:57
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кортес
дональд трамп
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Старший советник предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Стив <a href="http://ria.ru/organization_Kortes/" target="_blank" data-auto="true">Кортес</a> заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. В субботу врачи дали положительную оценку динамике здоровья Трампа, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы, на котором заверил, что чувствует себя лучше.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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кортес, дональд трамп, в мире

В штабе Трампа рассказали о самочувствии президента

16:57 04.10.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderПрезидент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо.

"Он хорошо себя чувствует... Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда", - заявил Кортес в интервью Fox News.

Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. В субботу врачи дали положительную оценку динамике здоровья Трампа, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы, на котором заверил, что чувствует себя лучше.
 
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КортесДональд ТрампВ мире
 
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