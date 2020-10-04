https://ria.ru/20201004/tramp-1578185965.html

В штабе Трампа рассказали о самочувствии президента

Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:57

2020-10-04T16:57

2020-10-04T16:57

кортес

дональд трамп

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости.</strong> Старший советник предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> Стив <a href="http://ria.ru/organization_Kortes/" target="_blank" data-auto="true">Кортес</a> заверил, что Трамп бодр и чувствует себя хорошо.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом. В пятницу его госпитализировали. В субботу врачи дали положительную оценку динамике здоровья Трампа, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы, на котором заверил, что чувствует себя лучше.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кортес, дональд трамп, в мире