СМИ: Трамп был недоволен утрированным описанием состояния его здоровья
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп критиковал освещение своей госпитализации и был недоволен заявлениями о состоянии своего здоровья, которые, по его словам, были утрированными, сообщает nation.Ik.
По словам источников, Трамп следил за освещением своей госпитализации и был особенно огорчен, когда увидел заявления, что показатели его здоровья в пятницу "внушали большое беспокойство", о чем СМИ сначала сообщали со ссылкой на источники, однако позже агентство Ассошиэйтед Пресс и газета New York Times привели эту информацию со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Мидоуса. Как отмечает New York Times со ссылкой на источники, Трамп был разгневан комментариями Мидоуса.
Вчера, 08:00Исторический поход Трампа уже назван фашистским
Ранее Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. Лечащий врач Шон Конли заявил, что врачи с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США. По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Конли отметил, что Трамп провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает.
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