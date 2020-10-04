https://ria.ru/20201004/tramp-1578184830.html

СМИ: Трамп был недоволен утрированным описанием состояния его здоровья

Президент США Дональд Трамп критиковал освещение своей госпитализации и был недоволен заявлениями о состоянии своего здоровья, которые, по его словам, были... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:30

2020-10-04T16:30

2020-10-04T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дональд трамп

военно-морские силы сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Президент США Дональд Трамп критиковал освещение своей госпитализации и был недоволен заявлениями о состоянии своего здоровья, которые, по его словам, были утрированными, сообщает <a href="https://www.nation.lk/online/trump-is-up-and-tweeting-thanks-to-supporters-11312.html" target="_blank">nation.Ik</a>.По словам источников, Трамп следил за освещением своей госпитализации и был особенно огорчен, когда увидел заявления, что показатели его здоровья в пятницу "внушали большое беспокойство", о чем СМИ сначала сообщали со ссылкой на источники, однако позже агентство Ассошиэйтед Пресс и газета New York Times привели эту информацию со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Мидоуса. Как отмечает New York Times со ссылкой на источники, Трамп был разгневан комментариями Мидоуса.Ранее Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона. Лечащий врач Шон Конли заявил, что врачи с "осторожным оптимизмом" оценивают состояние президента США. По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир, насыщенность кислородом сохраняется на высоком уровне в 96-98%. Конли отметил, что Трамп провел вторую половину дня в субботу за работой, трудностей с передвижением он не испытывает.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201004/istoriya-1578152735.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, военно-морские силы сша, сша, в мире