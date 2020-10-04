https://ria.ru/20201004/tramp-1578170081.html

В Белом Доме рассказали о резком снижении кислорода в крови Трампа

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз рассказал, что состояние президента Дональда Трампа ухудшилось в пятницу после того, как у него выявили... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:08

2020-10-04T09:08

2020-10-04T09:08

коронавирус covid-19

меланья трамп

дональд трамп

военно-морские силы сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Глава администрации Белого дома Марк Медоуз рассказал, что состояние президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> ухудшилось в пятницу после того, как у него выявили <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусную инфекцию</a>.Медоуз отметил, что с тех пор Трамп добился "невероятных улучшений": у него прошла лихорадка, а уровень кислорода в крови повысился.Также глава администрации отметил, что он настроен очень оптимистично, основываясь на текущих результатах Трампа. Кроме того, по его словам, президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "продолжает работать и по-прежнему считает, что должен сделать ряд вещей для американского народа".Ранее стало известно, у что президента США Дональда Трампа и его супруги <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Мелании Трамп</a> выявили коронавирусную инфекцию. Вечером в пятницу, 2 октября, президента госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. В лечении Трампа используют два экспериментальных препарата: ремдесивир и коктейль из антител. Лечащий врач президента Шон Конли отметил, что медики "с осторожным оптимизмом" оценивают состояние Трампа. Американскому президенту пришлось приостановить предвыборную кампанию. Все мероприятия с участием Трампа либо отменили, либо перенесли в формат онлайн.Также телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, коронавирусом заразился и личный помощник Трампа — Ник Луна.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578163050.html

https://ria.ru/20201004/trump-1578167258.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, военно-морские силы сша, вашингтон (город), сша, в мире