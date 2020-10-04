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https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html
Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль
Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T08:05
коронавирус covid-19
wti (нефть)
дональд трамп
джо байден
brent
доллар
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.Рынок заливаетНа торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме. Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи. Жертвы ТрампаАмериканская нефть рухнула еще сильнее — на шесть процентов. Западнотехасская WTI упала до 37,75 доллара за бочку после известия о том, что у президента США и его супруги положительный тест на COVID-19.Инвесторы в панике. На носу выборы — они запланированы на 3 ноября, а глава государства и финалист нынешней электоральной гонки — в группе высокого риска: ему 74. Аналитики указывают: ситуация серьезная и волатильность в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Теперь один из основных вопросов — что произойдет с финансовыми рынками и всем миром, если Трамп выйдет из президентской гонки. А ведь его соперник Джо Байден также в зоне риска: ему 77 лет и несколько дней назад он напрямую контактировал с Трампом на первом раунде дебатов. Что дальшеМежду тем, по предварительным данным, Трамп продолжает отставать от Байдена. Как показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News, разрыв — восемь процентов. За Трампа выразили готовность проголосовать только 43% респондентов, за Байдена — более половины, 51%.В то же время очередные карантинные меры, которых ждут со дня на день, в любом случае не сулят рынку углеводородов ничего хорошего. Так, с окончанием сезона летних отпусков спрос на путешествия и, как следствие, авиатопливо резко упал. В начале недели число авиаперелетов в мире снизилось до трехмесячного минимума. И это устойчивый тренд: по данным Flightradar, среднее количество рейсов за неделю обновило антирекорды. А европейские страны уже объявляют точечные карантины, что тоже способствовало негативной динамике на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Перспективы восстановления спроса на черное золото серьезно ухудшаются, котировки устремятся ниже — к 38 долларам за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, текущему уровню цен на нефть соответствует курс 72 рубля за доллар. Российская валюта дешевеет из-за геополитических рисков.В 2018-м, когда США ввели санкции против алюминиевого гиганта "РусАл" и угрожали мерами против российского суверенного долга и облигаций госбанков страны, премия за риск доходила до десяти-пятнадцати рублей за доллар, напоминают экономисты. С учетом этого курс еще может упасть — как в позапрошлом году.
https://ria.ru/20201002/neft-1578104948.html
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html
Каждый чих и твит Трампа влияет на наш деревянный.
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Трамп чихнул рубль упал
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коронавирус covid-19, wti (нефть), дональд трамп, джо байден, brent, доллар, рубль, экономика

Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль

08:00 04.10.2020 (обновлено: 08:05 04.10.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.

Рынок заливает

На торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме.

Статистика заражений в Европе приближается к весенним пикам. Не за горами новый раунд масштабных ограничений и карантинных мер. И это явно не способствует спросу на энергоносители. Между тем на рынок продолжают выливать дополнительные баррели.

Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.
И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.
Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 13:28Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent впервые с июня упала ниже 39 долларов за баррель

Жертвы Трампа

Американская нефть рухнула еще сильнее — на шесть процентов. Западнотехасская WTI упала до 37,75 доллара за бочку после известия о том, что у президента США и его супруги положительный тест на COVID-19.
Инвесторы в панике. На носу выборы — они запланированы на 3 ноября, а глава государства и финалист нынешней электоральной гонки — в группе высокого риска: ему 74.

По мировым рынкам прокатилась волна распродаж: инвесторы массово выходят из не самых надежных активов. Европейские площадки снизились в рамках одного процента. Доллар снова превысил 78 рублей, евро — 91. Российские индексы упали на два-три процента. Котировки отечественных голубых фишек — в красной зоне.

Аналитики указывают: ситуация серьезная и волатильность в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Теперь один из основных вопросов — что произойдет с финансовыми рынками и всем миром, если Трамп выйдет из президентской гонки. А ведь его соперник Джо Байден также в зоне риска: ему 77 лет и несколько дней назад он напрямую контактировал с Трампом на первом раунде дебатов.
© REUTERS / Jonathan ErnstДжо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо

Что дальше

Между тем, по предварительным данным, Трамп продолжает отставать от Байдена. Как показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News, разрыв — восемь процентов. За Трампа выразили готовность проголосовать только 43% респондентов, за Байдена — более половины, 51%.

И если победит демократ, возможно смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что выплеснет на рынок персидскую нефть с соответствующим падением цен.

В то же время очередные карантинные меры, которых ждут со дня на день, в любом случае не сулят рынку углеводородов ничего хорошего. Так, с окончанием сезона летних отпусков спрос на путешествия и, как следствие, авиатопливо резко упал. В начале недели число авиаперелетов в мире снизилось до трехмесячного минимума. И это устойчивый тренд: по данным Flightradar, среднее количество рейсов за неделю обновило антирекорды.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
А европейские страны уже объявляют точечные карантины, что тоже способствовало негативной динамике на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Перспективы восстановления спроса на черное золото серьезно ухудшаются, котировки устремятся ниже — к 38 долларам за баррель.

Что же касается российской валюты — проигрыш Трампа на выборах обещает падение до 80-85 рублей за доллар. Высока вероятность, что давний противник России Байден реализует уже объявленные угрозы: санкции против Москвы из-за поддержки Белоруссии и инцидента с Алексеем Навальным.

Как подсчитали в Альфа-банке, текущему уровню цен на нефть соответствует курс 72 рубля за доллар. Российская валюта дешевеет из-за геополитических рисков.
В 2018-м, когда США ввели санкции против алюминиевого гиганта "РусАл" и угрожали мерами против российского суверенного долга и облигаций госбанков страны, премия за риск доходила до десяти-пятнадцати рублей за доллар, напоминают экономисты. С учетом этого курс еще может упасть — как в позапрошлом году.
 
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Коронавирус COVID-19WTI (нефть)Дональд ТрампДжо БайденBrentдолларРубльЭкономика
 
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