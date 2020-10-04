https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html
Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль
Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T08:00
2020-10-04T08:05
коронавирус covid-19
wti (нефть)
дональд трамп
джо байден
brent
доллар
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.Рынок заливаетНа торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме. Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи. Жертвы ТрампаАмериканская нефть рухнула еще сильнее — на шесть процентов. Западнотехасская WTI упала до 37,75 доллара за бочку после известия о том, что у президента США и его супруги положительный тест на COVID-19.Инвесторы в панике. На носу выборы — они запланированы на 3 ноября, а глава государства и финалист нынешней электоральной гонки — в группе высокого риска: ему 74. Аналитики указывают: ситуация серьезная и волатильность в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Теперь один из основных вопросов — что произойдет с финансовыми рынками и всем миром, если Трамп выйдет из президентской гонки. А ведь его соперник Джо Байден также в зоне риска: ему 77 лет и несколько дней назад он напрямую контактировал с Трампом на первом раунде дебатов. Что дальшеМежду тем, по предварительным данным, Трамп продолжает отставать от Байдена. Как показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News, разрыв — восемь процентов. За Трампа выразили готовность проголосовать только 43% респондентов, за Байдена — более половины, 51%.В то же время очередные карантинные меры, которых ждут со дня на день, в любом случае не сулят рынку углеводородов ничего хорошего. Так, с окончанием сезона летних отпусков спрос на путешествия и, как следствие, авиатопливо резко упал. В начале недели число авиаперелетов в мире снизилось до трехмесячного минимума. И это устойчивый тренд: по данным Flightradar, среднее количество рейсов за неделю обновило антирекорды. А европейские страны уже объявляют точечные карантины, что тоже способствовало негативной динамике на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Перспективы восстановления спроса на черное золото серьезно ухудшаются, котировки устремятся ниже — к 38 долларам за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, текущему уровню цен на нефть соответствует курс 72 рубля за доллар. Российская валюта дешевеет из-за геополитических рисков.В 2018-м, когда США ввели санкции против алюминиевого гиганта "РусАл" и угрожали мерами против российского суверенного долга и облигаций госбанков страны, премия за риск доходила до десяти-пятнадцати рублей за доллар, напоминают экономисты. С учетом этого курс еще может упасть — как в позапрошлом году.
https://ria.ru/20201002/neft-1578104948.html
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html
Marakov1978
Каждый чих и твит Трампа влияет на наш деревянный.
41
Афанас Кукуев
Трамп чихнул рубль упал
33
19
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, wti (нефть), дональд трамп, джо байден, brent, доллар, рубль, экономика
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.
Рынок заливает
На торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме.
Статистика заражений в Европе приближается к весенним пикам. Не за горами новый раунд масштабных ограничений и карантинных мер. И это явно не способствует спросу на энергоносители. Между тем на рынок продолжают выливать дополнительные баррели.
Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.
И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.
Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи.
Жертвы Трампа
Американская нефть рухнула еще сильнее — на шесть процентов. Западнотехасская WTI упала до 37,75 доллара за бочку после известия о том, что у президента США и его супруги положительный тест на COVID-19.
Инвесторы в панике. На носу выборы — они запланированы на 3 ноября, а глава государства и финалист нынешней электоральной гонки — в группе высокого риска: ему 74.
По мировым рынкам прокатилась волна распродаж: инвесторы массово выходят из не самых надежных активов. Европейские площадки снизились в рамках одного процента. Доллар снова превысил 78 рублей, евро — 91. Российские индексы упали на два-три процента. Котировки отечественных голубых фишек — в красной зоне.
Аналитики указывают: ситуация серьезная и волатильность в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Теперь один из основных вопросов — что произойдет с финансовыми рынками и всем миром, если Трамп выйдет из президентской гонки. А ведь его соперник Джо Байден также в зоне риска: ему 77 лет и несколько дней назад он напрямую контактировал с Трампом на первом раунде дебатов.
Что дальше
Между тем, по предварительным данным, Трамп продолжает отставать от Байдена. Как показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News, разрыв — восемь процентов. За Трампа выразили готовность проголосовать только 43% респондентов, за Байдена — более половины, 51%.
И если победит демократ, возможно смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что выплеснет на рынок персидскую нефть с соответствующим падением цен.
В то же время очередные карантинные меры, которых ждут со дня на день, в любом случае не сулят рынку углеводородов ничего хорошего. Так, с окончанием сезона летних отпусков спрос на путешествия и, как следствие, авиатопливо резко упал. В начале недели число авиаперелетов в мире снизилось до трехмесячного минимума. И это устойчивый тренд: по данным Flightradar, среднее количество рейсов за неделю обновило антирекорды.
А европейские страны уже объявляют точечные карантины, что тоже способствовало негативной динамике на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Перспективы восстановления спроса на черное золото серьезно ухудшаются, котировки устремятся ниже — к 38 долларам за баррель.
Что же касается российской валюты — проигрыш Трампа на выборах обещает падение до 80-85 рублей за доллар. Высока вероятность, что давний противник России Байден реализует уже объявленные угрозы: санкции против Москвы из-за поддержки Белоруссии и инцидента с Алексеем Навальным.
Как подсчитали в Альфа-банке, текущему уровню цен на нефть соответствует курс 72 рубля за доллар. Российская валюта дешевеет из-за геополитических рисков.
В 2018-м, когда США ввели санкции против алюминиевого гиганта "РусАл" и угрожали мерами против российского суверенного долга и облигаций госбанков страны, премия за риск доходила до десяти-пятнадцати рублей за доллар, напоминают экономисты. С учетом этого курс еще может упасть — как в позапрошлом году.