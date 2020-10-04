https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html

Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль

Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T08:00

2020-10-04T08:00

2020-10-04T08:05

коронавирус covid-19

wti (нефть)

дональд трамп

джо байден

brent

доллар

рубль

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.Рынок заливаетНа торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме. Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи. Жертвы ТрампаАмериканская нефть рухнула еще сильнее — на шесть процентов. Западнотехасская WTI упала до 37,75 доллара за бочку после известия о том, что у президента США и его супруги положительный тест на COVID-19.Инвесторы в панике. На носу выборы — они запланированы на 3 ноября, а глава государства и финалист нынешней электоральной гонки — в группе высокого риска: ему 74. Аналитики указывают: ситуация серьезная и волатильность в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Теперь один из основных вопросов — что произойдет с финансовыми рынками и всем миром, если Трамп выйдет из президентской гонки. А ведь его соперник Джо Байден также в зоне риска: ему 77 лет и несколько дней назад он напрямую контактировал с Трампом на первом раунде дебатов. Что дальшеМежду тем, по предварительным данным, Трамп продолжает отставать от Байдена. Как показал совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News, разрыв — восемь процентов. За Трампа выразили готовность проголосовать только 43% респондентов, за Байдена — более половины, 51%.В то же время очередные карантинные меры, которых ждут со дня на день, в любом случае не сулят рынку углеводородов ничего хорошего. Так, с окончанием сезона летних отпусков спрос на путешествия и, как следствие, авиатопливо резко упал. В начале недели число авиаперелетов в мире снизилось до трехмесячного минимума. И это устойчивый тренд: по данным Flightradar, среднее количество рейсов за неделю обновило антирекорды. А европейские страны уже объявляют точечные карантины, что тоже способствовало негативной динамике на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Перспективы восстановления спроса на черное золото серьезно ухудшаются, котировки устремятся ниже — к 38 долларам за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, текущему уровню цен на нефть соответствует курс 72 рубля за доллар. Российская валюта дешевеет из-за геополитических рисков.В 2018-м, когда США ввели санкции против алюминиевого гиганта "РусАл" и угрожали мерами против российского суверенного долга и облигаций госбанков страны, премия за риск доходила до десяти-пятнадцати рублей за доллар, напоминают экономисты. С учетом этого курс еще может упасть — как в позапрошлом году.

https://ria.ru/20201002/neft-1578104948.html

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578124481.html

Marakov1978 Каждый чих и твит Трампа влияет на наш деревянный. 41

Афанас Кукуев Трамп чихнул рубль упал 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, wti (нефть), дональд трамп, джо байден, brent, доллар, рубль, экономика