https://ria.ru/20201004/svadba-1578167945.html

Россиянин убил жену в день свадьбы, заявила знакомая погибшей

В Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "Инцидент Новосибирск" во... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T05:22

2020-10-04T05:22

2020-10-04T05:22

следственный комитет россии (ск рф)

коченевский район

новосибирская область

происшествия

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Россиянин избил жену до смерти в день свадьбы

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "<a href="https://vk.com/incident_nsk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Инцидент Новосибирск</a>" во "ВКонтакте".Как рассказала женщина, ее знакомая познакомилась со своим будущим супругом, когда тот отбывал наказание в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться. В день свадьбы мужчина убил свою избранницу, а тело после преступления выбросил в овраг.По <a href="https://nsk.sledcom.ru/news/item/1504356/" target="_blank" rel="nofollow noopener">информации</a> регионального <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> трагедия произошла 29 сентября в рабочем поселке Чик. На придомовом участке 33-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Kochenevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Коченевского района</a> в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою 35-летнюю супругу. После конфликт продолжился внутри дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.

https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html

never ever "Умные", больше за судимых выходите, за этот шлак. 32

АНДРЕЙ КОННИН Не получилась добрая сказка про красавицу и чудовище, чудовище жестоко убило красавицу. Женщины, включите голову, перестаньте уже романтизировать уголовников. Эта история не первая, и, боюсь, не последняя. 32

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коченевский район

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), коченевский район, новосибирская область, происшествия