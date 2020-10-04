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https://ria.ru/20201004/svadba-1578167945.html
Россиянин убил жену в день свадьбы, заявила знакомая погибшей
В Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "Инцидент Новосибирск" во... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T05:22
2020-10-04T05:22
следственный комитет россии (ск рф)
коченевский район
новосибирская область
происшествия
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Россиянин избил жену до смерти в день свадьбы
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "<a href="https://vk.com/incident_nsk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Инцидент Новосибирск</a>" во "ВКонтакте".Как рассказала женщина, ее знакомая познакомилась со своим будущим супругом, когда тот отбывал наказание в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться. В день свадьбы мужчина убил свою избранницу, а тело после преступления выбросил в овраг.По <a href="https://nsk.sledcom.ru/news/item/1504356/" target="_blank" rel="nofollow noopener">информации</a> регионального <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> трагедия произошла 29 сентября в рабочем поселке Чик. На придомовом участке 33-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Kochenevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Коченевского района</a> в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою 35-летнюю супругу. После конфликт продолжился внутри дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.
https://ria.ru/20200910/nevesta-1577013592.html
"Умные", больше за судимых выходите, за этот шлак.
32
Не получилась добрая сказка про красавицу и чудовище, чудовище жестоко убило красавицу. Женщины, включите голову, перестаньте уже романтизировать уголовников. Эта история не первая, и, боюсь, не последняя.
32
8
коченевский район
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), коченевский район, новосибирская область, происшествия

Россиянин убил жену в день свадьбы, заявила знакомая погибшей

05:22 04.10.2020
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
Как рассказала женщина, ее знакомая познакомилась со своим будущим супругом, когда тот отбывал наказание в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться. В день свадьбы мужчина убил свою избранницу, а тело после преступления выбросил в овраг.
По информации регионального СК трагедия произошла 29 сентября в рабочем поселке Чик. На придомовом участке 33-летний житель Коченевского района в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою 35-летнюю супругу. После конфликт продолжился внутри дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 01:09
Названа версия внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Коченевский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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