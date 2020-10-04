https://ria.ru/20201004/sumki-1578166550.html

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок

Женские сумки могут оказаться носителями болезнетворных микроорганизмов и представлять опасность для человека, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Центра РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:00

2020-10-04T02:00

2020-10-04T14:43

михаил лебедев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Женские сумки могут оказаться носителями болезнетворных микроорганизмов и представлять опасность для человека, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201004/sumka-1578115437.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что женские сумки постоянно контактируют с немытыми руками хозяек, а также с самыми разными поверхностями. Так в них попадают различные микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний.Эксперт также перечислил наиболее загрязненные предметы из тех, которые обычно хранятся в женской сумочке: это крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц."Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы", — добавил он.Немаловажным фактором риска Лебедев назвал то, что сумки очень редко чистят и моют.

https://ria.ru/20200803/1575285473.html

Вацлав Петров Ужас - опасность женских сумок! Ковида как будто мало нам, а теперь ещё и сумки! (( 58

игорь учуватов Так вот оказывается, почему мы ковид победить не можем??? )))) он в дамских сумках прячется))) сумки у женщин нужно изымать)))))))) Всем здоровья. 46

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество