https://ria.ru/20201004/sumki-1578166550.html
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
Женские сумки могут оказаться носителями болезнетворных микроорганизмов и представлять опасность для человека, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Центра РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:00
2020-10-04T02:00
2020-10-04T14:43
михаил лебедев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Женские сумки могут оказаться носителями болезнетворных микроорганизмов и представлять опасность для человека, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201004/sumka-1578115437.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что женские сумки постоянно контактируют с немытыми руками хозяек, а также с самыми разными поверхностями. Так в них попадают различные микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний.Эксперт также перечислил наиболее загрязненные предметы из тех, которые обычно хранятся в женской сумочке: это крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц."Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы", — добавил он.Немаловажным фактором риска Лебедев назвал то, что сумки очень редко чистят и моют.
https://ria.ru/20200803/1575285473.html
Вацлав Петров
Ужас - опасность женских сумок! Ковида как будто мало нам, а теперь ещё и сумки! ((
58
игорь учуватов
Так вот оказывается, почему мы ковид победить не можем??? )))) он в дамских сумках прячется))) сумки у женщин нужно изымать)))))))) Всем здоровья.
46
12
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил лебедев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Женские сумки могут оказаться носителями болезнетворных микроорганизмов и представлять опасность для человека, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он отметил, что женские сумки постоянно контактируют с немытыми руками хозяек, а также с самыми разными поверхностями. Так в них попадают различные микробы, в том числе и возбудители опасных заболеваний.
"Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных. Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой", — сказал Лебедев.
Эксперт также перечислил наиболее загрязненные предметы из тех, которые обычно хранятся в женской сумочке: это крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц.
"Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы", — добавил он.
Немаловажным фактором риска Лебедев назвал то, что сумки очень редко чистят и моют.
"Регулярная обработка рук антисептическими салфетками и гелями, а также тщательная очистка самих сумочек и предметов, в них находящихся, — надежный способ избежать распространения болезнетворных микроорганизмов. Не стоит забывать, что микробы могут проникнуть с наружной поверхности сумки, особенно если ставить ее на пол, сиденье в общественном транспорте или скамейку на остановке. Поэтому сумку регулярно нужно протирать антисептическим раствором (особенно дно) и стараться вешать на вешалку или специальный крючок", — заключил эксперт.