https://ria.ru/20201004/strelba-1578187923.html

На Кубани полицейский выстрелил в угрожавшего ему дебошира

Полицейскому на Кубани пришлось применить табельное оружие против дебошира, который стал угрожать прибывшему на вызов стражу порядка и попытался завладеть его... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:48

2020-10-04T17:48

2020-10-04T22:29

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости.</strong> Полицейскому на Кубани пришлось применить табельное оружие против дебошира, который стал угрожать прибывшему на вызов стражу порядка и попытался завладеть его пистолетом, организована проверка, сообщает СУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Видео с конфликтом появилось в субботу в мессенджерах и соцсетях. На кадрах видно, как полицейский пытается уклониться от нападающего на него мужчины. Сотрудник МВД отступает от него и достает пистолет, мужчина продолжает двигаться на полицейского, после чего тот делает несколько предупредительных выстрелов в землю, мужчина не останавливается, тогда полицейский стреляет ему в ногу. Сцена сопровождается нецензурной бранью в адрес стража порядка присутствующих, предположительно, товарищей нападавшего.Отмечается, что следствие также даст оценку и действиям полицейского.По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в конфликте на стороне нападавшего участвовал еще один мужчина, он привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", суд назначил ему 15 суток административного ареста. Отмечается, что оба дебошира оказались ранее судимыми, в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575396281.html

https://ria.ru/20200805/1575388440.html

Егор Панкратов Правильно сделал что выстрелил. 117

владимир Если посмотрите видео в ютубе или где-либо еще, то станет ясно, что нападающий на полицейского полностью заслужил этот выстрел. 74

11

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия