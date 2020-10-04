https://ria.ru/20201004/strelba-1578187923.html
На Кубани полицейский выстрелил в угрожавшего ему дебошира
Полицейскому на Кубани пришлось применить табельное оружие против дебошира, который стал угрожать прибывшему на вызов стражу порядка и попытался завладеть его... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:48
2020-10-04T17:48
2020-10-04T22:29
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости.</strong> Полицейскому на Кубани пришлось применить табельное оружие против дебошира, который стал угрожать прибывшему на вызов стражу порядка и попытался завладеть его пистолетом, организована проверка, сообщает СУ СК России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Видео с конфликтом появилось в субботу в мессенджерах и соцсетях. На кадрах видно, как полицейский пытается уклониться от нападающего на него мужчины. Сотрудник МВД отступает от него и достает пистолет, мужчина продолжает двигаться на полицейского, после чего тот делает несколько предупредительных выстрелов в землю, мужчина не останавливается, тогда полицейский стреляет ему в ногу. Сцена сопровождается нецензурной бранью в адрес стража порядка присутствующих, предположительно, товарищей нападавшего.Отмечается, что следствие также даст оценку и действиям полицейского.По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в конфликте на стороне нападавшего участвовал еще один мужчина, он привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", суд назначил ему 15 суток административного ареста. Отмечается, что оба дебошира оказались ранее судимыми, в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575396281.html
https://ria.ru/20200805/1575388440.html
Егор Панкратов
Правильно сделал что выстрелил.
117
владимир
Если посмотрите видео в ютубе или где-либо еще, то станет ясно, что нападающий на полицейского полностью заслужил этот выстрел.
74
11
краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости.
Полицейскому на Кубани пришлось применить табельное оружие против дебошира, который стал угрожать прибывшему на вызов стражу порядка и попытался завладеть его пистолетом, организована проверка, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю
.
Видео с конфликтом появилось в субботу в мессенджерах и соцсетях. На кадрах видно, как полицейский пытается уклониться от нападающего на него мужчины. Сотрудник МВД отступает от него и достает пистолет, мужчина продолжает двигаться на полицейского, после чего тот делает несколько предупредительных выстрелов в землю, мужчина не останавливается, тогда полицейский стреляет ему в ногу. Сцена сопровождается нецензурной бранью в адрес стража порядка присутствующих, предположительно, товарищей нападавшего.
"Ейским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована проверка по факту угрозы применения насилия в отношении полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по Щербиновскому району. По предварительным данным, в ночь на пятницу полицейский прибыл по вызову о нарушении общественного порядка к одному из кафе на улице Красной в станице Старощербиновской. Согласно полученной информации, 21-летний местный житель, нарушавший общественный порядок, стал угрожать полицейскому применением насилия, а также пытался завладеть его оружием. В этой связи сотрудник полиции был вынужден применить свое табельное оружие", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие также даст оценку и действиям полицейского.
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в конфликте на стороне нападавшего участвовал еще один мужчина, он привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", суд назначил ему 15 суток административного ареста. Отмечается, что оба дебошира оказались ранее судимыми, в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти.