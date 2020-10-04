https://ria.ru/20201004/stepanakert-1578182062.html
Российский журналист получил контузию при обстреле в Степанакерте
Группа российских журналистов попала под обстрел в Степанакерте, сотрудник МИЦ "Известия" Денис Кулага получил легкую контузию, о чем сам рассказал РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T15:07
2020-10-04T15:07
2020-10-04T16:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ/МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Группа российских журналистов попала под обстрел в Степанакерте, сотрудник МИЦ "Известия" Денис Кулага получил легкую контузию, о чем сам рассказал РИА Новости.Ранее портал Mash заявлял, что его съемочная группа попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Как сообщил РИА Новости генеральный директор портала Максим Иксанов, журналисты не пострадали."Никто не пострадал, у нас там два человека работают, оператор и автор. Все в порядке", — рассказал Иксанов.Корреспондент МИЦ "Известия" Денис Кулага, как сообщает сайт Пятого канала (входит в МИЦ "Известия"), также оказался под обстрелом."Наш коллега не получил травм, с ним все хорошо", — указано на сайте.Пресс-служба "Известий" отказалась сообщить РИА Новости подробности произошедшего.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
2
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ/МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Группа российских журналистов попала под обстрел в Степанакерте, сотрудник МИЦ "Известия" Денис Кулага получил легкую контузию, о чем сам рассказал РИА Новости.
"Группа журналистов приехала снимать электрическую подстанцию, пострадавшую при утреннем обстреле. В это время начался новый обстрел, снаряды падали рядом с нами. Все хорошо, но теперь болит голова", — сообщил журналист РИА Новости.
Ранее портал Mash заявлял, что его съемочная группа попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Как сообщил РИА Новости генеральный директор портала Максим Иксанов, журналисты не пострадали.
"Никто не пострадал, у нас там два человека работают, оператор и автор. Все в порядке", — рассказал Иксанов.
Корреспондент МИЦ "Известия" Денис Кулага, как сообщает сайт Пятого канала (входит в МИЦ "Известия"), также оказался под обстрелом.
"Наш коллега не получил травм, с ним все хорошо", — указано на сайте.
Пресс-служба "Известий" отказалась сообщить РИА Новости подробности произошедшего.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
во главе с тремя сопредседателями — Россией, США
и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.