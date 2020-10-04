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https://ria.ru/20201004/slavina-1578178256.html
Похороны журналистки Славиной предварительно могут пройти во вторник
Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре Нижнего Новгорода, по предварительной информации, похоронят 6... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T13:16
2020-10-04T13:25
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
андрей князев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости.</strong> Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сообщил друг семьи Герман Князев.Он также сообщил, что семья решила, что Ирина будет похоронена в семейном захоронении, место которого они просят не раскрывать. Похороны пройдут в семейном кругу, подчеркнул <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Knjazev/" target="_blank" data-auto="true">Князев</a>.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201004/zhurnalistka-1578168588.html
6
нижний новгород
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, андрей князев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, общество

Похороны журналистки Славиной предварительно могут пройти во вторник

13:16 04.10.2020 (обновлено: 13:25 04.10.2020)
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре Нижнего Новгорода, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сообщил друг семьи Герман Князев.
"Гражданская панихида и прощание будет в любом случае и при любой погоде... Панихида состоится на следующий день после выдачи тела Ирины, и у нас будет время всех оповестить. Ориентировочный день прощания - вторник (6 октября), но он может измениться. Время (ориентировочно) с 10.00. Место (предварительно) - ритуальный зал Бугровского кладбища", - написал Князев на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что семья решила, что Ирина будет похоронена в семейном захоронении, место которого они просят не раскрывать. Похороны пройдут в семейном кругу, подчеркнул Князев.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
 
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаАндрей КнязевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородОбщество
 
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