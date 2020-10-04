https://ria.ru/20201004/slavina-1578178256.html

Похороны журналистки Славиной предварительно могут пройти во вторник

Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре Нижнего Новгорода, по предварительной информации, похоронят 6... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T13:16

2020-10-04T13:16

2020-10-04T13:25

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

андрей князев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости.</strong> Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сообщил друг семьи Герман Князев.Он также сообщил, что семья решила, что Ирина будет похоронена в семейном захоронении, место которого они просят не раскрывать. Похороны пройдут в семейном кругу, подчеркнул <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Knjazev/" target="_blank" data-auto="true">Князев</a>.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201004/zhurnalistka-1578168588.html

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нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, андрей князев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, общество