Похороны журналистки Славиной предварительно могут пройти во вторник
13:16 04.10.2020 (обновлено: 13:25 04.10.2020)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Журналистку Ирину Славину, погибшую от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре Нижнего Новгорода, по предварительной информации, похоронят 6 октября, сообщил друг семьи Герман Князев.
"Гражданская панихида и прощание будет в любом случае и при любой погоде... Панихида состоится на следующий день после выдачи тела Ирины, и у нас будет время всех оповестить. Ориентировочный день прощания - вторник (6 октября), но он может измениться. Время (ориентировочно) с 10.00. Место (предварительно) - ритуальный зал Бугровского кладбища", - написал Князев на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что семья решила, что Ирина будет похоронена в семейном захоронении, место которого они просят не раскрывать. Похороны пройдут в семейном кругу, подчеркнул Князев.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.