https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html

В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ

На карантин в России ушли не 3% школ, а 0,29%, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ". РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T23:41

2020-10-04T23:41

2020-10-04T23:47

виктор басюк

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> На карантин в России ушли не 3% школ, а 0,29%, сообщается в Telegram-канале <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">министерства просвещения</a> РФ "Большая перемена РФ".Ранее в воскресенье замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a> заявил, что в России на карантин по коронавирусу и ОРВИ ушли 3% школ."Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ, ушедших на карантин. По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%", - говорится в сообщении. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор басюк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество