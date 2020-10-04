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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
На карантин в России ушли не 3% школ, а 0,29%, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ". РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T23:41
2020-10-04T23:47
виктор басюк
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> На карантин в России ушли не 3% школ, а 0,29%, сообщается в Telegram-канале <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">министерства просвещения</a> РФ "Большая перемена РФ".Ранее в воскресенье замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a> заявил, что в России на карантин по коронавирусу и ОРВИ ушли 3% школ."Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ, ушедших на карантин. По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%", - говорится в сообщении. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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виктор басюк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ

23:41 04.10.2020 (обновлено: 23:47 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На карантин в России ушли не 3% школ, а 0,29%, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".
Ранее в воскресенье замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что в России на карантин по коронавирусу и ОРВИ ушли 3% школ.
"Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ, ушедших на карантин. По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаВиктор БасюкКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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