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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/serebro-1578191940.html
“Просто взрыв”: смелое видео экс-солистки “Серебра” вызвало ажиотаж
Экс-солистка группы “Серебро” Ольга Серябкина выложила в Instagram новое откровенное видео, которое впечатлило ее фанатов. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T19:29
2020-10-04T19:29
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Экс-солистка группы “Серебро” <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> выложила в Instagram новое откровенное видео, которое впечатлило ее фанатов. На размещенных кадрах певица двигается под музыку в брючном костюме темного цвета, пиджак которого надет на почти голое тело. “Почувствуй мой стиль. Я транслирую вам свою энергию независимости”, - написала Серябкина. Подписчики восхитились красотой девушки.- Олечка, я не могу, это просто взрыв!- Какая ты идеальная!- Красотка!- Оль, такая ты красивая, а здесь и элегантная!- Очень красиво, браво!- Такая сексуальная.- Оля, ты невероятна! Очень красива и нежна тут.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ольга серябкина

“Просто взрыв”: смелое видео экс-солистки “Серебра” вызвало ажиотаж

19:29 04.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-солистка группы “Серебро” Ольга Серябкина выложила в Instagram новое откровенное видео, которое впечатлило ее фанатов.
На размещенных кадрах певица двигается под музыку в брючном костюме темного цвета, пиджак которого надет на почти голое тело. “Почувствуй мой стиль. Я транслирую вам свою энергию независимости”, - написала Серябкина.
Подписчики восхитились красотой девушки.
- Олечка, я не могу, это просто взрыв!
- Какая ты идеальная!
- Красотка!
- Оль, такая ты красивая, а здесь и элегантная!
- Очень красиво, браво!
- Такая сексуальная.
- Оля, ты невероятна! Очень красива и нежна тут.
 
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ШоубизОльга Серябкина
 
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