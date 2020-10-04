https://ria.ru/20201004/serebro-1578191940.html

“Просто взрыв”: смелое видео экс-солистки “Серебра” вызвало ажиотаж

Экс-солистка группы “Серебро” Ольга Серябкина выложила в Instagram новое откровенное видео, которое впечатлило ее фанатов. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T19:29

2020-10-04T19:29

2020-10-04T19:29

шоубиз

ольга серябкина

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Экс-солистка группы “Серебро” <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> выложила в Instagram новое откровенное видео, которое впечатлило ее фанатов. На размещенных кадрах певица двигается под музыку в брючном костюме темного цвета, пиджак которого надет на почти голое тело. “Почувствуй мой стиль. Я транслирую вам свою энергию независимости”, - написала Серябкина. Подписчики восхитились красотой девушки.- Олечка, я не могу, это просто взрыв!- Какая ты идеальная!- Красотка!- Оль, такая ты красивая, а здесь и элегантная!- Очень красиво, браво!- Такая сексуальная.- Оля, ты невероятна! Очень красива и нежна тут.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга серябкина