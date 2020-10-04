https://ria.ru/20201004/sela-1578191995.html

Президент Азербайджана заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T19:30

2020-10-04T19:30

2020-10-04T20:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

saash022004 Через час они и до Берлина дойдут. Запомните моё слово 102

Андрей Армяне теперь еще больше любить Пашиняна будут. Войну принес в страну, территории потерял. За западную демократию платить надо. 57

202

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире