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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/sela-1578191995.html
Президент Азербайджана заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T19:30
2020-10-04T20:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Через час они и до Берлина дойдут. Запомните моё слово
102
Армяне теперь еще больше любить Пашиняна будут. Войну принес в страну, территории потерял. За западную демократию платить надо.
57
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе

19:30 04.10.2020 (обновлено: 20:49 04.10.2020)
 
© REUTERS / Aziz KarimovВоеннослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Aziz Karimov
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.

"Армия взяла под контроль <...> села Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района".

Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Ильхам Алиев
Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.
В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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