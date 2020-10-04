https://ria.ru/20201004/sela-1578191995.html
Президент Азербайджана заявил о взятии еще девяти сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T19:30
2020-10-04T19:30
2020-10-04T20:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577850111_0:151:3155:1926_1400x0_80_0_0_814e9520aa81a9c0b07b76ddc40f789e.jpg
<strong>БАКУ, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
saash022004
Через час они и до Берлина дойдут. Запомните моё слово
102
Андрей
Армяне теперь еще больше любить Пашиняна будут. Войну принес в страну, территории потерял. За западную демократию платить надо.
57
202
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577850111_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_ee4967d5caadbc290e5d328f5b131c34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 4 окт — РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
в телеобращении к народу заявил, что военные заняли еще девять сел на линии соприкосновения в Карабахе.
"Армия взяла под контроль <...> села Кархулу, Шукурбейли, Йухары Марьян, Челекен, Дашкесен, Хоровлу, Дичал, Махмудлу и Джафарабад Джабраильского района".
Ранее в Баку заявляли, что военные заняли 14 сел и одну стратегическую высоту. Алиев написал в Twitter, что армия вошла также в город Джабраил.
В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала заявление о взятии Джабраила ложью.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.