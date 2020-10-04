https://ria.ru/20201004/rudova-1578180969.html

Откровенное фото звезды "Универа" с яхты восхитило пользователей Сети

Актриса Наталья Рудова в Instagram опубликовала откровенный снимок во время отдыха. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:37

2020-10-04T14:37

2020-10-04T14:37

шоубиз

наталья рудова

россия

джастин бибер

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CF6TMhklx7j/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> опубликовала откровенный снимок во время отдыха.Девушка в бикини телесного цвета на фотографии загорает на борту яхты.Поклонники звезды сериала "Универ" восхитились ее фигурой и оставили большое количество комплиментов в комментариях под снимком.Shayukk отметила, что у актрисы очень красивые руки."Идеальная фигура", — подметила katykasatonova90. "Просто красавица", — согласилась ishbulatova.sv.Tahirvahitov назвал Рудову богиней, а evgeniya_olenocheck сравнила ее с супругой <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> — Хейли.Ale_safrosha1990 посчитал актрису "женщиной-мечтой".

https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья рудова, россия, джастин бибер