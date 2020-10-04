Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201004/rudova-1578180969.html
Откровенное фото звезды "Универа" с яхты восхитило пользователей Сети
Актриса Наталья Рудова в Instagram опубликовала откровенный снимок во время отдыха. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:37
2020-10-04T14:37
шоубиз
наталья рудова
россия
джастин бибер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149757/41/1497574147_0:0:1522:856_1400x0_80_0_0_cf45b5105e850fdaa19dfc81c3e294bd.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CF6TMhklx7j/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> опубликовала откровенный снимок во время отдыха.Девушка в бикини телесного цвета на фотографии загорает на борту яхты.Поклонники звезды сериала "Универ" восхитились ее фигурой и оставили большое количество комплиментов в комментариях под снимком.Shayukk отметила, что у актрисы очень красивые руки."Идеальная фигура", — подметила katykasatonova90. "Просто красавица", — согласилась ishbulatova.sv.Tahirvahitov назвал Рудову богиней, а evgeniya_olenocheck сравнила ее с супругой <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> — Хейли.Ale_safrosha1990 посчитал актрису "женщиной-мечтой".
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149757/41/1497574147_0:0:1522:1142_1400x0_80_0_0_c7870dce10197c2d39f54560faf56f05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья рудова, россия, джастин бибер

Откровенное фото звезды "Универа" с яхты восхитило пользователей Сети

14:37 04.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актриса Наталья Рудова в Instagram опубликовала откровенный снимок во время отдыха.
Девушка в бикини телесного цвета на фотографии загорает на борту яхты.
Поклонники звезды сериала "Универ" восхитились ее фигурой и оставили большое количество комплиментов в комментариях под снимком.
Shayukk отметила, что у актрисы очень красивые руки.
"Идеальная фигура", — подметила katykasatonova90.
"Просто красавица", — согласилась ishbulatova.sv.
Tahirvahitov назвал Рудову богиней, а evgeniya_olenocheck сравнила ее с супругой Джастина Бибера — Хейли.
Ale_safrosha1990 посчитал актрису "женщиной-мечтой".
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 14:35Шоубиз
“Расцвела после развода”: внешность Пелагеи вызвала восторг у фанатов
 
Обсудить2
ШоубизНаталья РудоваРоссияДжастин Бибер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния