https://ria.ru/20201004/rudova-1578180969.html
Откровенное фото звезды "Универа" с яхты восхитило пользователей Сети
Актриса Наталья Рудова в Instagram опубликовала откровенный снимок во время отдыха. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:37
2020-10-04T14:37
2020-10-04T14:37
шоубиз
наталья рудова
россия
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_natalya-rudova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Рудова</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CF6TMhklx7j/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> опубликовала откровенный снимок во время отдыха.Девушка в бикини телесного цвета на фотографии загорает на борту яхты.Поклонники звезды сериала "Универ" восхитились ее фигурой и оставили большое количество комплиментов в комментариях под снимком.Shayukk отметила, что у актрисы очень красивые руки."Идеальная фигура", — подметила katykasatonova90. "Просто красавица", — согласилась ishbulatova.sv.Tahirvahitov назвал Рудову богиней, а evgeniya_olenocheck сравнила ее с супругой <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> — Хейли.Ale_safrosha1990 посчитал актрису "женщиной-мечтой".
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья рудова, россия, джастин бибер