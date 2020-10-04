https://ria.ru/20201004/rakety-1578184768.html
Вице-премьер Армении заявил о ракетном ударе по Степанакерту
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:27
2020-10-04T16:27
2020-10-04T16:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578175596_0:238:1276:956_1400x0_80_0_0_6d6343a9da34f885142e8fb968e61bb7.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе прогремели еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.Это уже не первый удар по городу за сегодняшний день. Ранее в Степанакерте включали сирену, жители спускались в подвалы.Власти НКР, со своей стороны, заявили, что Армия обороны Карабаха нанесла удар по азербайджанским городам и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане подтвердили факт удара по городу. По данным Генпрокуратуры, при этом погиб один мирный житель и несколько десятков получили ранения.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
sysuck
у фашистов это занятие в удовольствии
53
11
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578175596_151:157:1216:956_1400x0_80_0_0_68256e627fadd9b5b9902e35aa679f5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел", — написал он в Facebook.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе прогремели еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.
Это уже не первый удар по городу за сегодняшний день. Ранее в Степанакерте включали сирену, жители спускались в подвалы.
Власти НКР, со своей стороны, заявили, что Армия обороны Карабаха нанесла удар по азербайджанским городам и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане подтвердили факт удара по городу. По данным Генпрокуратуры, при этом погиб один мирный житель и несколько десятков получили ранения.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.