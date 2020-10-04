Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/rakety-1578184768.html
Вице-премьер Армении заявил о ракетном ударе по Степанакерту
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:27
2020-10-04T16:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578175596_0:238:1276:956_1400x0_80_0_0_6d6343a9da34f885142e8fb968e61bb7.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе прогремели еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.Это уже не первый удар по городу за сегодняшний день. Ранее в Степанакерте включали сирену, жители спускались в подвалы.Власти НКР, со своей стороны, заявили, что Армия обороны Карабаха нанесла удар по азербайджанским городам и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане подтвердили факт удара по городу. По данным Генпрокуратуры, при этом погиб один мирный житель и несколько десятков получили ранения.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
у фашистов это занятие в удовольствии
53
11
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578175596_151:157:1216:956_1400x0_80_0_0_68256e627fadd9b5b9902e35aa679f5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Вице-премьер Армении заявил о ракетном ударе по Степанакерту

16:27 04.10.2020 (обновлено: 16:54 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвтомобили, поврежденные в результате обстрела в Степенакерте
Автомобили, поврежденные в результате обстрела в Степенакерте - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел", — написал он в Facebook.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе прогремели еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.
Это уже не первый удар по городу за сегодняшний день. Ранее в Степанакерте включали сирену, жители спускались в подвалы.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Власти НКР, со своей стороны, заявили, что Армия обороны Карабаха нанесла удар по азербайджанским городам и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане подтвердили факт удара по городу. По данным Генпрокуратуры, при этом погиб один мирный житель и несколько десятков получили ранения.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
 
Обсудить11
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом
02:11Мадуро заявил о желании привиться российской вакциной от COVID-19
02:03Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
02:00Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
01:55Глава Камчатки назвал возможные причины экологического бедствия в регионе
01:27Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
01:22"Разве это его родина?": президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:11Глава Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
01:09Ереван показал видео уничтожения грузовиков с азербайджанскими солдатами
01:02Трамп рассказал, что многое узнал о COVID-19
00:50Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, пишет WSJ
00:48Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
00:40НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
00:32Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
00:15Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы останется дома с понедельника
00:04Названы города России с самой высокой зарплатой
23:41В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
23:22Баку заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
23:06Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку
23:05Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Лента новостейМолния