https://ria.ru/20201004/rakety-1578184768.html

Вице-премьер Армении заявил о ракетном ударе по Степанакерту

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:27

2020-10-04T16:27

2020-10-04T16:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе прогремели еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги.Это уже не первый удар по городу за сегодняшний день. Ранее в Степанакерте включали сирену, жители спускались в подвалы.Власти НКР, со своей стороны, заявили, что Армия обороны Карабаха нанесла удар по азербайджанским городам и, в частности, уничтожила военный аэродром в Гяндже. В Азербайджане подтвердили факт удара по городу. По данным Генпрокуратуры, при этом погиб один мирный житель и несколько десятков получили ранения.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

sysuck у фашистов это занятие в удовольствии 53

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нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире