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https://ria.ru/20201004/rak-1578167570.html
Врач назвал простой способ предотвратить рак
Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что стресс провоцирует появление раковых опухолей, и перечислил простые способы избавиться РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T03:56
2020-10-04T10:51
михаил мяснянкин
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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Названа неочевидная причина развития рака
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал, что стресс провоцирует появление <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">раковых</a> опухолей, и перечислил простые способы избавиться от него.Специалист подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.В качестве способов снизить риск развития смертельно опасной болезни врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.Мяснянкин также посоветовал обзавестись интересными увлечениями.
https://ria.ru/20201003/chay-1578139989.html
Могу онкологу тоже дать совет. Хватит в продукты нам добавлять всякую дрянь. Правильно питаться? ГМОшными овощами, фруктами и даже хлебом? Во истину- лишь бы чего "умного" сказать.
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РИА Новости
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михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Врач назвал простой способ предотвратить рак

03:56 04.10.2020 (обновлено: 10:51 04.10.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что стресс провоцирует появление раковых опухолей, и перечислил простые способы избавиться от него.
Специалист подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.

"Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Ни в коем случае нельзя использовать такие антистрессы, как курение, алкоголь, переедание", — предупредил Мяснянкин.

В качестве способов снизить риск развития смертельно опасной болезни врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.

"Благодаря этому каждый человек может избежать стресса, который пагубно влияет на жизнь", — пояснил он.

Мяснянкин также посоветовал обзавестись интересными увлечениями.
Чай - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:53
Врач рассказала, когда чай провоцирует развитие рака
 
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Михаил МяснянкинРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
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