https://ria.ru/20201004/rak-1578167570.html

Врач назвал простой способ предотвратить рак

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что стресс провоцирует появление раковых опухолей, и перечислил простые способы избавиться РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T03:56

2020-10-04T03:56

2020-10-04T10:51

михаил мяснянкин

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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Названа неочевидная причина развития рака

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мяснянкин</a> в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал, что стресс провоцирует появление <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">раковых</a> опухолей, и перечислил простые способы избавиться от него.Специалист подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.В качестве способов снизить риск развития смертельно опасной болезни врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.Мяснянкин также посоветовал обзавестись интересными увлечениями.

https://ria.ru/20201003/chay-1578139989.html

павел рябышев Могу онкологу тоже дать совет. Хватит в продукты нам добавлять всякую дрянь. Правильно питаться? ГМОшными овощами, фруктами и даже хлебом? Во истину- лишь бы чего "умного" сказать. 40

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество