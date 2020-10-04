В Минске временно закрыли восемь станций метро
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Восемь станций метро временно закрыты в Минске на вход и выход на фоне призывов оппозиции к протестной акции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки белорусской столицы.
В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста. В этой связи милиция несет службу в усиленном режиме.
"Четвертого октября 2020 года в 13.40 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>