https://ria.ru/20201004/protest-1578181066.html

В Минске временно закрыли восемь станций метро

Восемь станций метро временно закрыты в Минске на вход и выход на фоне призывов оппозиции к протестной акции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:38

2020-10-04T14:38

2020-10-04T14:38

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.</strong> Восемь станций метро временно закрыты в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на вход и выход на фоне призывов оппозиции к протестной акции, сообщила в воскресенье пресс-служба подземки белорусской столицы.В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста. В этой связи милиция несет службу в усиленном режиме."Четвертого октября 2020 года в 13.40 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире