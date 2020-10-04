https://ria.ru/20201004/pozner-1578197220.html

Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере

Журналист Владимир Познер заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T23:05

2020-10-04T23:05

2020-10-04T23:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир познер

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям поселиться в вольерах. Он подчеркнул необходимость соблюдать устанавливаемые из-за пандемии ограничения."Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", — заявил он.По его словам, COVID-диссиденты напоминают американского фермера из анекдота, который отрицал существование жирафа. Когда же этого фермера подвели к вольеру, где жили несколько жирафов, он все равно заявил, что их не существует."Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", — отметил Познер.Телеведущий добавил, что не планирует с кем-то дискутировать на эту тему.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html

Вацлав Петров Горите в аду со своим «ковидом». Хочешь носить намордники - носи, тебе от тех кто не носит их не жарко и не холодно - те кто носит, защищены. А если станете угрожать отказом в медпомощи - откажите для начала в медпомощи курильщикам и людям с ожирением. 44

Наталья Федорова Познер человек не одной страны, а всей планеты. Думает о ее выживании и процветании. Естественно для этого нужно чем-то пожертвовать, что многих раздражает. 44

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир познер