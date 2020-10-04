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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/pozner-1578197220.html
Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере
Журналист Владимир Познер заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T23:05
2020-10-04T23:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир познер
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям поселиться в вольерах. Он подчеркнул необходимость соблюдать устанавливаемые из-за пандемии ограничения."Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", — заявил он.По его словам, COVID-диссиденты напоминают американского фермера из анекдота, который отрицал существование жирафа. Когда же этого фермера подвели к вольеру, где жили несколько жирафов, он все равно заявил, что их не существует."Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", — отметил Познер.Телеведущий добавил, что не планирует с кем-то дискутировать на эту тему.В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578193265.html
Горите в аду со своим «ковидом». Хочешь носить намордники - носи, тебе от тех кто не носит их не жарко и не холодно - те кто носит, защищены. А если станете угрожать отказом в медпомощи - откажите для начала в медпомощи курильщикам и людям с ожирением.
44
Познер человек не одной страны, а всей планеты. Думает о ее выживании и процветании. Естественно для этого нужно чем-то пожертвовать, что многих раздражает.
44
7
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир познер

Познер предложил COVID-диссидентам жить в вольере

23:05 04.10.2020 (обновлено: 23:31 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Журналист Владимир Познер заявил, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. В публикации на своем сайте он предложил таким людям поселиться в вольерах.
Он подчеркнул необходимость соблюдать устанавливаемые из-за пандемии ограничения.
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"Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это", — заявил он.
По его словам, COVID-диссиденты напоминают американского фермера из анекдота, который отрицал существование жирафа. Когда же этого фермера подвели к вольеру, где жили несколько жирафов, он все равно заявил, что их не существует.
"Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя", — отметил Познер.
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Телеведущий добавил, что не планирует с кем-то дискутировать на эту тему.
В России число заболевших COVID-19 четвертого октября впервые с мая превысило десять тысяч. Всего в стране выявили более миллиона случаев коронавируса, около 21 тысячи пациентов скончались, 979 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Познер
 
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