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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/pozner-1578174951.html
Познер оценил новые ограничения в Москве
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:41
2020-10-04T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир познер
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса.Он выразил надежду на то, что "у подавляющего большинства хватит ума сообразить, что меры принимаются во благо населения, а не наоборот". Познер добавил, что прививку от коронавируса он пока не делал.Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, ограничительные меры вводятся для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями: им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Столичным работодателям мэр рекомендовал переводить сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, московские школы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября, а некоторые учебные заведения перевели занятия в онлайн-формат. Пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции COVID-19</a> затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается более 34,4 миллиона случаев заболевания, а число умерших превысило миллион. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии. В Москве с начала эпидемии выявили более 300 тысяч случаев COVID-19, 5,3 тысячи человек умерли, 253 тысячи выздоровели.
https://ria.ru/20200928/nakazanie-1577886555.html
https://ria.ru/20201004/ogranicheniya-1578173117.html
"Совесть нации" из всех щелей стала вешать......
33
Правильно, нафиг нужен нам этот китайский коммунизм
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир познер, сергей собянин, москва, общество

Познер оценил новые ограничения в Москве

11:41 04.10.2020 (обновлено: 16:23 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер дает автограф на презентации своей книги "Одноэтажная Америка" на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер дает автограф на презентации своей книги Одноэтажная Америка на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Введение ограничений связано с ростом количества заболевших — это ясно. Будут ли соблюдать эти ограничения москвичи? Надеюсь, что будут. Если же нет, то введут еще более жесткие меры и все кончится штрафами и прочими наказаниями", — сказал ведущий.

Он выразил надежду на то, что "у подавляющего большинства хватит ума сообразить, что меры принимаются во благо населения, а не наоборот".
Познер добавил, что прививку от коронавируса он пока не делал.
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Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, ограничительные меры вводятся для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями: им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Столичным работодателям мэр рекомендовал переводить сотрудников на дистанционную работу.
Кроме того, московские школы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября, а некоторые учебные заведения перевели занятия в онлайн-формат.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается более 34,4 миллиона случаев заболевания, а число умерших превысило миллион. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В Москве с начала эпидемии выявили более 300 тысяч случаев COVID-19, 5,3 тысячи человек умерли, 253 тысячи выздоровели.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПознерСергей СобянинМоскваОбщество
 
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