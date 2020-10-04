Познер оценил новые ограничения в Москве
11:41 04.10.2020 (обновлено: 16:23 04.10.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер дает автограф на презентации своей книги "Одноэтажная Америка" на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса.
"Введение ограничений связано с ростом количества заболевших — это ясно. Будут ли соблюдать эти ограничения москвичи? Надеюсь, что будут. Если же нет, то введут еще более жесткие меры и все кончится штрафами и прочими наказаниями", — сказал ведущий.
Он выразил надежду на то, что "у подавляющего большинства хватит ума сообразить, что меры принимаются во благо населения, а не наоборот".
Познер добавил, что прививку от коронавируса он пока не делал.
Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, ограничительные меры вводятся для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями: им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Столичным работодателям мэр рекомендовал переводить сотрудников на дистанционную работу.
Кроме того, московские школы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября, а некоторые учебные заведения перевели занятия в онлайн-формат.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается более 34,4 миллиона случаев заболевания, а число умерших превысило миллион. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В Москве с начала эпидемии выявили более 300 тысяч случаев COVID-19, 5,3 тысячи человек умерли, 253 тысячи выздоровели.