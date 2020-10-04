https://ria.ru/20201004/pozner-1578174951.html

Познер оценил новые ограничения в Москве

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:41

2020-10-04T11:41

2020-10-04T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир познер

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> прокомментировал введение в Москве новых ограничений из-за пандемии коронавируса.Он выразил надежду на то, что "у подавляющего большинства хватит ума сообразить, что меры принимаются во благо населения, а не наоборот". Познер добавил, что прививку от коронавируса он пока не делал.Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, ограничительные меры вводятся для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями: им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Столичным работодателям мэр рекомендовал переводить сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, московские школы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября, а некоторые учебные заведения перевели занятия в онлайн-формат. Пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции COVID-19</a> затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается более 34,4 миллиона случаев заболевания, а число умерших превысило миллион. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии. В Москве с начала эпидемии выявили более 300 тысяч случаев COVID-19, 5,3 тысячи человек умерли, 253 тысячи выздоровели.

https://ria.ru/20200928/nakazanie-1577886555.html

https://ria.ru/20201004/ogranicheniya-1578173117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир познер, сергей собянин, москва, общество